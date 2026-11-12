Basın raporları, ağır toplardan sayılabilecek sürpriz bir gelişmeyi gündeme getirdi. Söz konusu raporlar, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki kış transfer döneminde Türkiye Ligi'ne geçme ihtimalini ortaya koydu.

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Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu durum, ona önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma imzalama ve bir sonraki yaz bedelsiz olarak o takımın kadrosuna geçme hakkı tanıyor.

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "YouTube" sitesindeki "KAFA Sports" kanalında yayınlanan bir video kesitinde, bir aracı menajerin önümüzdeki kış transfer döneminde Ronaldo ile anlaşma konusunda Türk Ligi kulüplerinin görüşünü yokladığını söyledi.

Bunun gerçekleşmesi halinde Ronaldo, futbol kariyerindeki 1000. golünü Suudi Ligi ve Al Nassr kulübünden uzakta kaydedebilir. Bu, takımın taraftarlarının kendi kulüplerinin formasıyla gerçekleşmesini umduğu bir başarıydı.

"Madeira Roketi" futbol kariyerinde şu ana kadar 985 gol kaydetti. Bu da futbol tarihinde 1000 gol kaydeden ilk oyuncu olması için yalnızca 15 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

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Bu haberler, Portekizli yıldızın isminin Al Nassr kulübünden ayrılıkla anılmadığı bir dönemde geldi. Ronaldo, kulüpteki dördüncü sezonunu geçiriyor ve kulübüyle birlikte Roshn Ligi, Hadimü'l-Harameyn Kupası, AFC Elit Şampiyonlar Ligi ve Suudi Süper Kupası şampiyonlukları için mücadele ediyor.

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Al Nassr, Suudi Ligi puan tablosunda 28 puanla üçüncü sırada yer alıyor; liderliği elinde bulunduran Al Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın averajla arkasında bulunuyor.

Buna karşılık Al Nassr, AFC Elit Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda iki galibiyet ve tek bir mağlubiyetten topladığı 6 puanla yedinci sırada yer alıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl ile ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

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Ayrıca Al Nassr, Riyad derbisinde Al Diriyah'ı 4-1 mağlup ederek Hadimü'l-Harameyn Kupası'nın son 16 turuna yükselmeyi başardı. Takım, önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda Al Khaleej ile karşılaşacak.

Kuveyt'teki Suudi Süper Kupası'nda ise Al Nassr, önümüzdeki 19 Aralık'ta yarı finalde yine Al Khaleej kulübüyle karşılaşmaya hazırlanıyor. Kazanması halinde, aynı ayın 23'ünde Al Ahli ile Al Qadsiah arasındaki diğer maçtan çıkacak tarafla karşılaşacak.

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Bu haberler, Cristiano Ronaldo'nun, 2003 yılında ilk kez forma giydiği Portekiz Milli Takımı'yla geçirdiği 23 yılın ardından uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Ronaldo, geçtiğimiz milli ara döneminde spor camiasını meşgul eden ve teknik direktörü Jorge Jesus ile ilişkisine dair soru işaretleri doğuran bir krizin ardından ülkesinin milli takımı formasıyla kariyerine nokta koydu.

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Ronaldo, uluslararası serüvenini 234 maç oynadıktan sonra sonlandırdı. Bu süreçte 146 gol kaydetti ve ülkesinin milli takımıyla üç kupa kazandı; bunların en önemlisi "EURO 2016" Avrupa Milletler Kupası şampiyonluğuydu. Buna ek olarak 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi'nde iki şampiyonluk elde etti.