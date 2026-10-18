Suudi gazeteci Sami el-Kadi, sonuçlardaki ve oyundaki dalgalanmalar nedeniyle üzerindeki baskıların artması üzerine, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in geleceğine dair yeni gelişmeleri açıkladı. Pusic'in 2028 yılına kadar uzanan sözleşmesi bitmeden takımdaki yolculuğunun sona erebileceği yönünde tahminler yapılıyor.

El-Kadi, "X" platformundaki bir canlı sohbete katıldığı sırada, takımın etrafındaki havanın ve ayrılığına dair konuşmaların artması nedeniyle Pusic'in önümüzdeki dönemde Al Ahli'den ayrılmaya karşı çıkmadığını söyledi. Kulüp ise teknik direktörün geleceğiyle ilgili resmi bir karar açıklamadı.

Suudi gazeteci ayrıca, Kamu Yatırım Fonu tarafından Pusic'in yerine Al Ahli'yi çalıştırmak üzere gündeme getirilen isimlerin şu ana kadar ikna edici görünmediğini, bunun da teknik ekibi değiştirme kararı alınması halinde kulüp yönetimini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Özellikle uygun alternatifin seçilmesi, takımın istikrarını ve rekabet gücünü koruması açısından önemli bir adım olacak.

Ayrıca okuyun: Jesus'un şartları Ronaldo'nun dönüşünü engelliyor: Herkesin beklediği kritik toplantı!

Gelecek maçlar ALF Premier Lig 11:05 AHL

Bu gelişmeler, Al Ahli'nin Al Hilal'e 3-0 yenilmesinin, ardından Al Qadsiah karşısında 3-2 kaybetmesinin ve Al Khaleej'e de mağlup olmasının ardından Pusic'e yönelik eleştirilerin artmasının ardından geldi. Bu sonuçlar, elinde seçkin bir oyuncu grubu bulunmasına rağmen takımın beklenen seviyeyi ortaya koymadığını düşünen taraftarların bir kesiminde rahatsızlık yarattı.

Suudi basınındaki raporlar, geçtiğimiz haftalarda Al Ahli yönetiminin Hollandalı teknik direktörün sözleşmesini sona erdirme yönünde adım atabileceğinden söz etmiş, ancak Pusic'in 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeyle bağlı olması nedeniyle mali boyutun bu kararın önünde bir engel oluşturabileceğine işaret etmişti. Bu durum, ilişkiyi sona erdirmeye yönelik her hamlenin sözleşmesel sonuçlarının incelenmesini gerektiriyor.

Baskılara rağmen Al Ahli'nin sonuçları son dönemde düzelme gösterdi. Takım, Suudi Roshn Ligi'nde Al Fateh'i 4-0 yenerek geniş skorlu bir galibiyet elde etti, ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'ı 3-1 mağlup etti. Böylece teknik ekip, nefes alma ve güvenin bir bölümünü geri kazanma fırsatı buldu.



