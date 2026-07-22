Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, "el-Alemi" ile yolculuğuna Portekiz ekibi Benfica'nın rezerv takımı karşısında alınan sürpriz bir yenilgiyle başladı.

Al-Nassr, bugün çarşamba günü Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen "el-Alemi" kampında iki takım arasında oynanan kapalı hazırlık maçında Benfica'nın rezerv takımına 2-1 mağlup oldu.

Al-Nassr'ın tek golünü, maçın dördüncü dakikasında oyuncusu Abdulmalik el-Cabir kaydetti; ancak Suudi ekibi ardından iki gol yiyerek öndeyken maçtan mağlup ayrıldı.

Bu maç, Postecoglou'nun Al-Nassr'ı Portekiz kampında çalıştırdığı ilk karşılaşma oldu. Avustralyalı teknik adam, geçen sezonun ardından görevinden ayrılan Portekizli Jorge Jesus'un yerine takımın başına geçmişti.

Avustralyalı teknik direktör, uluslararası yıldızların Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla yer almaları nedeniyle yokluğunda, birçok yedek ve genç unsuru denemeye özen gösterdi.

"El-Alemi", bir sonraki hazırlık maçını 28 Temmuz'da İspanyol ekibi Mérida'ya karşı oynayacak, ardından 1 Ağustos'ta Portekiz ekibi Estrela Amadora ile karşılaşacak; kampı ise aynı ayın 4'ünde İspanyol ekibi Almería ile yapacağı maçla tamamlayacak.

Postecoglou yönetimindeki Al-Nassr, 7 yıllık aranın ardından eski Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu savunmayı hedefliyor.

Ayrıca "el-Alemi", geçen sezon yer alamadığı Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele edecek; ikinci turnuvaya katılmış ve Japon ekibi Gamba Osaka karşısında yenilene kadar finale kadar ulaşmıştı.