Sürpriz son: Türki Al-Şeyh, Derby County anlaşmasından neden vazgeçti?

Suudi Arabistan'ın İngiliz futboluna yönelik en dikkat çekici yatırım projelerinden biri beklenmedik şekilde sona erdi. Danışman Türki Al El-Şeyh ile bağlantılı "Leon Sport" şirketinin Derby County kulübündeki çoğunluk hissesini satın alma anlaşması, müzakereler ileri aşamalara ulaşmasına ve satın alma işleminin tamamlanması için gerekli düzenleyici onayların alınmasına rağmen durduruldu.

Sadece birkaç gün önce kulübün mülkiyet devrinin resmen açıklanmasına yakın görünen tablo, Derby County'nin şirketten satın alma işlemlerine devam etmek istemediğine dair bir bildirim almasının ardından beklenmedik şekilde tersine döndü. Böylece müzakereleri aylarca süren anlaşma kapanmış oldu.

Uzun yol kat eden bir anlaşma

"Leon Sport" ile Derby County arasındaki müzakereler ilk aşamalarında değildi; aksine satın alma dosyası İngiliz futbolundaki yetkili düzenleyici mercilerin incelemesine tabi tutulduktan sonra oldukça ileri bir noktaya ulaşmıştı.

Derby County, anlaşmanın hem Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu'nun hem de İngiliz Futbol Ligi Birliği'nin onayını aldığını doğruladı. Kulüp, onay bildirimini geçtiğimiz hafta içinde aldı; bu da satış işleminin tamamlanmasını yalnızca bir zaman meselesi gibi göstermişti.

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Ancak tam da bu adımın ardından, şirketin kulübe satın alma işlemini tamamlamak istemediğini bildirmesiyle beklenmedik dönüş yaşandı.

Derby County piyasadan çekiliyor

İngiliz kulübü, geleceğe dair tutumunu netleştirmekte gecikmedi ve "Leon Sport"a kontrol hissesi satışına ilişkin müzakerelerin devam etmeyeceğini, Derby County'nin artık satılık olmadığını açıkladı.

Buna göre kulüp, "Clowes Developments" şirketinin mülkiyeti ve desteği altında faaliyetlerini sürdürecek. Böylece son aylarda kulübün mülkiyetini değiştirmeye yönelik en dikkat çekici girişimlerden biri, nihai uygulama aşamasına ulaşmadan sona ermiş oldu.

Beklenen anlaşma İngiltere'de büyük ilgi uyandırmıştı; özellikle yeni bir yatırımcının gelmesinin Derby County'ye kadrosunu güçlendirmesine ve Premier Lig'e geri dönme hedefi için güçlü bir şekilde mücadele etmesine yardımcı olacak güçlü bir mali destek sağlayabileceği beklentisiyle.

Al El-Şeyh çekilme nedenini açıkladı

Derby County'nin açıklamasının ardından Türki Al El-Şeyh, "X" platformundaki hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak şirketi anlaşmaya devam etmemeye iten nedenleri ortaya koydu.

Al El-Şeyh önce kulüp yönetimine ve müzakerelere katılan herkese teşekkür etmeye özen gösterdi; ancak düzenleyici işlemlerin uzunluğunun büyük bir zaman kaybına yol açtığını, sürecin geriye kalan sürenin sezon için gerektiği şekilde hazırlık yapmaya yeterli olmadığı bir aşamaya ulaştığını açıkladı.









Al El-Şeyh şunları söyledi: "Derby County Futbol Kulübü'ndeki herkese ve bu sürece katılan herkese, geçtiğimiz aylar boyunca gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür etmek istiyorum."

Zaman denklemi tersine çevirdi

Suudi danışman, şirketin en başından itibaren Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu'nun işlemlerinin zaman gerektirdiğinin farkında olduğunu, bu işlemlere tam saygı duyduğunu vurguladı; ancak aynı zamanda sezonun başlamasının hesapları değiştirdiğine dikkat çekti.

Şöyle ekledi: "Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu'nun işlemlerinin zaman aldığının farkındaydık ve bunun önemine tümüyle saygı duyuyoruz; ancak ne yazık ki sezon fiilen başlamışken, önümüzde takımı ya da kulübü gelecek sezona hazırlamak için yeterli zaman kalmadı."

Böylece zaman faktörünün, projenin sezon başlamadan önce planladıkları şekilde hayata geçirilmesi zorlaşınca yatırımcıların tutumunu değiştirmede en belirleyici rolü oynadığı görülüyor.

Kapı tamamen kapanmadı

Şu an için anlaşmadan çekilmesine rağmen Al El-Şeyh, gelecekte gelişmeler yaşanma ihtimalini dışlamadı ve önümüzdeki dönemde kulüple iletişimin süreceğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, gerekli hazırlıklar bulunmadan şu an için ilerlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz; ancak kulüple iletişimde kalmaya devam edeceğiz ve gelecekte neler olabileceğini göreceğiz."

Böylece anlaşma şimdilik sona erdi; ancak sahneden çekiliş biçimi, müzakerelerin gelecekte yeniden başlaması ihtimaline kapıyı açık bırakıyor. Özellikle proje, durum beklenmedik şekilde değişmeden önce ileri aşamalara ulaşmış ve düzenleyici onayları almıştı.