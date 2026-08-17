Barcelona'nın 2026-2027 sezonundaki yeni kaptanının belirlenmesi meselesi, son dönemde Katalan kulübünün kulislerinde büyük tartışmalara yol açtı; özellikle birinci kaptan kaleci Marc-André ter Stegen ve ikinci kaptan Ronald Araujo'nun ayrılmasının ardından.

Geçen sezon üçüncü kaptan olan Hollandalı Frenkie de Jong'un soyunma odasında birinci kaptanlık rolünü üstlenmesi için yol açılmış görünüyordu; ancak Barcelona sürpriz bir tercihte bulundu.

Brezilya "ESPN" ağının aktardığına göre, 2026-2027 sezonunda Blaugrana'nın kaptanlık pazıbandını Raphinha takacak. Bu, son haftalarda beklenen tabloyu değiştiren bir karar olup, Brezilyalı oyuncunun soyunma odasında kazandığı büyük nüfuzu bir kez daha ortaya koyuyor.

Raphinha zaten kaptanlar grubu içinde yer alıyordu, ancak şimdi soyunma odasında giderek önem kazanan bir rol edindikten sonra ilk sıraya yükseldi.

Alman teknik direktör Hansi Flick, Raphinha'nın liderlik özelliklerini iki yıl önce fark etmişti; bu, takım arkadaşlarının onda kaptanlık pazıbandını taşımak için gerekli niteliklere sahip bir oyuncu görmesinin ardından gerçekleşti. Nitekim kişiliği, bağlılığı ve sahada oynadığı öne çıkan rol, sonunda meseleyi belirleyen etkenler oldu.

Katalan "Sport" gazetesine göre, bu karar büyük ölçüde Raphinha'nın Barcelona'daki performansında görülen gelişime bağlanıyor. Brezilyalı oyuncu, Leeds United'dan gelerek kulübe katıldığında, takımın hücum dayanaklarından biri olma meydan okumasını kabul etmişti.

Sezonlar geçtikçe önemi arttı ve Katalan kulübünün projesinde en etkili ve belirleyici oyunculardan biri hâline geldi. Etkisi artık yalnızca yeşil dikdörtgen içinde sunduklarıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda soyunma odasında takım arkadaşlarının saygısını kazandı ve giderek artan sorumluluklar üstlendi. Nitekim rekabetçi ruhu, kritik anlarda parlama yeteneği ve takıma olan bağlılığı, onun takım saflarındaki en etkili oyunculardan biri olmasını sağladı.

Bu kararın başlıca sonucu doğrudan Frenkie de Jong'u etkiliyor. Hollandalı oyuncu geçen sezon takımın üçüncü kaptanıydı; ter Stegen ve Araujo'nun ardından. İkisinin de ayrılmasıyla birlikte tüm işaretler onun takımın birinci kaptanı rolünü üstleneceğini gösteriyordu.

Ancak Raphinha'nın seçilmesi bu senaryoyu tamamen değiştirdi; zira yeni sıralama, de Jong'u Pedri ve Eric Garcia'nın önünde ikinci kaptan konumuna yerleştiriyor.