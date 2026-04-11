Sürpriz... Schlotterbeck, sözleşmesini uzatmış olmasına rağmen Real Madrid'e transfer olabilir!

Bir basın haberine göre, Borussia Dortmund ile yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, Alman milli oyuncu Nico Schlotterbeck, Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olma olasılığını açık tutuyor.

Alman "Bild" gazetesine göre, Schlotterbeck'in yeni sözleşmesi bazı şartlar içeriyor. Bunların en önemlisi, 50 ila 60 milyon euro arasında değişen nispeten düşük bir tazminat bedeli olması, bu da onun ayrılma olasılığını gündeme getiriyor.

Gazete, oyuncunun gelecekteki olası seçenekleri arasında Bayern Münih ve Real Madrid gibi kulüpleri hedeflediğini de ekledi.

Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki Alman savunma oyuncusunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını açıklamıştı. Bu gelişme, basında oyuncunun önümüzdeki yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılacağına dair haberlerin çıktığı bir dönemde gerçekleşti.

Oyuncunun 2022 yazında Freiburg'dan Dortmund'a transfer olduğu ve o zamandan beri takımın temel direklerinden biri haline geldiği belirtiliyor. O, "Aslanlar" ile 155 resmi maça çıktı, bu maçlarda 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Ayrıca Alman milli takımında 25 maça çıktı.