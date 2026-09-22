Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappé, bugün Salı günü hafif bir sağlık sorunu yaşaması nedeniyle "Horozlar"ın antrenmanına katılamadı ve takımın teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki ikinci idmanında yer alamadı.

Fransa Milli Takımı'nın, Cuma günü oynanacak Türkiye maçına hazırlık kapsamında Clairefontaine kentindeki kampında antrenman yapması planlanıyordu. Bu, Zidane'ın "Horozlar"ın teknik ekibinin başında görev alacağı ilk maç olacak.

"L'Équipe" gazetesi, Mbappé'nin "grip benzeri bir sendrom" yaşadığını ve bu nedenle antrenmana katılmadığını, buna karşın Zidane'ın davet ettiği diğer 22 oyuncunun normal şekilde çalışmalara katıldığını açıkladı.

Takım arkadaşları sahaya inip orada bulunan taraftarlarla fotoğraf çektirmeye özen gösterirken, 27 yaşındaki Mbappé, Clairefontaine'deki kamp tesisinde kaldı; raporlara göre yatakta dinlenmeyi sürdürdü.

Fransa Milli Takımı kaptanının antrenmanlara ne kadar süre katılamayacağı henüz belli değil; Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk kez sahaya çıkacağı Türkiye maçı öncesinde sağlık durumunun nasıl seyredeceği bekleniyor.

Fransa'da başka eksik yok

Fransa Milli Takımı'nda başka herhangi bir eksik yaşanmadı; geriye kalan 22 oyuncu taraftara açık antrenmana katıldı ve idman başlamadan önce fotoğraf çekimlerinde yer aldı.

Zidane'ın yardımcısı David Bettoni ile Fabien Barthez'in başını çektiği teknik ekip üyeleri, sahaya oyunculardan birkaç dakika önce gelmişti.

Zidane ise oyuncular ısınma çalışmalarına başlayana ve taraftarlar "Pibarot" stadının tribünlerine yerleşene kadar bekledi; açık antrenman sırasında oyuncularının önüne geçip ilgiyi üzerine çekmemek amacıyla ancak bundan sonra gruba katıldı.

Türkiye maçının ardından Fransa Milli Takımı'nı, Zidane yönetimindeki ilk toplanmada UEFA Uluslar Ligi kapsamında üç maç daha bekliyor. Ekip, 28 Eylül'de Belçika'ya konuk olacak, ardından 2 ve 5 Ekim tarihlerinde "Stade de France" stadında İtalya ve Belçika'yı ağırlayacak.

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