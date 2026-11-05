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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sürpriz: Sadio Mane'nin Senegal kadrosundan çıkarılmasının sırrı

Senegal - Sudan
Senegal
Sudan
Africa Cup of Nations Qualification
S. Mane
Al Nassr FC
Premier Lig
Senegal
Suudi Arabistan

Teranga Aslanları kampının dışında kalan Nassr yıldızı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kanat oyuncusu Sadio Mane, 2026 Dünya Kupası finallerindeki son görünümünden bu yana Senegal Milli Takımı'nın kadrosundaki yokluğunu sürdürdü.

Fransız teknik adam Patrick Vieira az önce kadroyu açıkladı ve yeniden dönüş yapacağına işaret eden beklentilere rağmen, Sadio Mane'nin sürpriz bir şekilde listede yer almadığı görüldü.

Ancak Senegal basınından haberlere göre Mane, yeni doğacak bebeğini karşılamak için eşinin yanında bulunmak istediğinden, önümüzdeki kampta yer almayacak.

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Gelecek maçlar
SEN

SEN

Africa Cup of Nations Qualification

12 Kas 2026

SUD

SUD

Vieira yönetimindeki teknik heyet, Sadio Mane'nin durumunu anlayışla karşıladı ve yeni doğacak bebeğini karşılamak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunmasına izin verdi.

Mane, gerek bireysel gerekse takım düzeyinde elde ettiği büyük başarılar sayesinde Senegal futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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