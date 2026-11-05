Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kanat oyuncusu Sadio Mane, 2026 Dünya Kupası finallerindeki son görünümünden bu yana Senegal Milli Takımı'nın kadrosundaki yokluğunu sürdürdü.

Fransız teknik adam Patrick Vieira az önce kadroyu açıkladı ve yeniden dönüş yapacağına işaret eden beklentilere rağmen, Sadio Mane'nin sürpriz bir şekilde listede yer almadığı görüldü.

Ancak Senegal basınından haberlere göre Mane, yeni doğacak bebeğini karşılamak için eşinin yanında bulunmak istediğinden, önümüzdeki kampta yer almayacak.

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Vieira yönetimindeki teknik heyet, Sadio Mane'nin durumunu anlayışla karşıladı ve yeni doğacak bebeğini karşılamak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunmasına izin verdi.

Mane, gerek bireysel gerekse takım düzeyinde elde ettiği büyük başarılar sayesinde Senegal futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.