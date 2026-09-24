Sürpriz: Rooney itiraf etti, kökenim Yahudi

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı efsanesi Wayne Rooney, Katolik bir Hristiyan olarak büyümesine rağmen aslında Yahudi kökenli olduğunu açıkladı.

Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı, anneannesi Pat Morrey'nin ailesi aracılığıyla Polonyalı göçmenlerin soyundan geldiğini keşfetti.

Rooney, eşi Coleen ve en küçük iki oğulları 10 yaşındaki Kit ile 8 yaşındaki Cass eşliğinde Polonya'daki Auschwitz kampına yaptığı ziyaret sırasında her şeyi anlatıyor.

Wayne Rooney, on bölümden oluşan The Real Rooneys dizisiyle ilgili olarak "Disney+" ile yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kısa süre önce anneannemin ailesinin Polonyalı Yahudiler olduğunu keşfettim."

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Ben Katoliğim, ama her zaman 'Neden Yahudi değiliz?' gibi sorular sormuşumdur."

Gazete, soy anne tarafından geldiği için bunun Rooney'yi resmen Yahudi yaptığına dikkat çekti.

Rooney, çevresindekilerle bir yan dizi hakkında şakalaştı ve 40 yaşındaki eski Manchester United forveti, gülerek dizinin "Yahudi Roo" adını taşımasını önerdi.

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