Sürpriz... Ronaldo, Portekiz-Özbekistan maçının en iyi oyuncusu değil!

2026 Dünya Kupası'nda yeni bir sürpriz yaşandı; bu sürprizin kahramanı, Özbekistan'a karşı alınan büyük galibiyetin ardından Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo oldu.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz milli takımını Özbekistan'a karşı 5-0'lık bir galibiyete taşıdı.

Bu ezici galibiyetin ardından Ronaldo, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi; ancak istatistik ağı “SofaScore” aynı görüşte değildi.

Ağa göre, “El Don” iki gol atmasına rağmen maçın en yüksek puanını almadı, hatta ikinci sırayı bile alamadı; üçüncü sırada yer aldı.

Ronaldo, (8,5) puan alarak en yüksek puanı alan Nuno Mendes’in (8,9) ve Bruno Fernandes’in (8,7) gerisinde kaldı.

Ronaldo maç boyunca 7 şut çekti; bunların 5'i direkler ve üst direk arasına isabet etti. Bu, Ekvadorlu Enner Valencia ve Kanadalı Jonathan David ile eşit olarak, bu Dünya Kupası'nda bir maçta herhangi bir oyuncunun kaydettiği en yüksek rakamdır.

Buna karşılık, “Madeira Roketi” bazı olumsuz istatistiklerle de karşı karşıya kaldı; 3 tehlikeli pozisyonu kaçırdı ve iki kez ofsayta düştü; belki de bu durum, sitedeki puanının düşmesine neden oldu.