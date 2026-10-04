Sürpriz: Ronaldo, Portekiz kampından yalnız ayrılmadı

Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz çarşamba günü teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sonrası Portekiz Milli Takımı'nın Kopenhag'daki kampından sürpriz bir şekilde ayrılmasının yankıları konuşulmaya devam ediyor.

"Record" gazetesinin öğrendiğine göre, Portekiz Milli Takımı'nın yardımcı ekibinden bir başka kişi, Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından anında eşyalarını toplama ve kendisine eşlik etme talimatı aldı.

Portekiz gazetesi, söz konusu kişinin, Ronaldo kamptan ayrıldıktan sonra ona eşlik eden kıyafet ve ekipman sorumlusu António Costa olduğunu açıkladı.

Ronaldo, Portekiz kampından öfkeli bir şekilde ayrıldı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kararı Jesus'un basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla görüşmesinin akabinde aldığını belirtti.

Ronaldo, gerçekleri Portekiz kamuoyuna açıklamak ve kamptan ayrılmasının nedenlerini anlatmak için uygun zamanı beklediğini vurguladı.

Portekiz Milli Takımı, bu akşam oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Norveç maçı, geçtiğimiz perşembe Danimarka'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından, Ronaldo'nun ayrılmasından sonra Portekiz Milli Takımı'nın oynayacağı ikinci karşılaşma olacak.







