Nassr, deplasmanda yeni bir kıtasal sınav vermeye hazırlanıyor. Özbekistan'a gitmeden önce teknik heyetin aldığı dikkat çekici kararlar, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun önümüzdeki dönemde maç yoğunluğunun baskısıyla başa çıkma hesaplarını yansıtıyor.

Nassr, sonuçlar açısından güçlü bir dönem geçiriyor. Suudi Roshn Pro Lig'deki ilk dokuz maçını kazandıktan sonra Ettifaq ile berabere kaldı, ardından Neom ve Al Khaleej karşısında galibiyetlerine geri dönerek 28 puana ulaştı ve puanda liderliği paylaştığı Kadisiye ile eşit şekilde ikinci sırada yer aldı.

Asya elit düzeyinde ise Nassr, ilk turda Al Ain karşısında dört gollü mağlubiyetin ardından ikinci turda Özbek ekibi Nefçi'yi 3-1 yenerek dengesini yeniden sağlamayı başardı. Asya Futbol Konfederasyonu'nun açıkladığına göre, üçüncü turda Emirati ekibi Al Wasl ile oynayacağı maç ise ertelendi.

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Gelecek maçlar PAT AFC Şampiyonlar Ligi 1 08:45 ALN

Postecoglou, Bahtakor ile AFC Elit Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında oynanacak maça hazırlık için, takımın öne çıkan yıldızlarından birkaçını Özbekistan'a gidecek Nassr kadrosundan çıkarmaya karar verdi. Suudi "Al-Riyadiya" gazetesinin aktardığına göre, bu isimlerin başında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo geliyor; onun yanı sıra Fransız Mohamed Simakan ve Kingsley Coman da kadroda yer almadı.

Ronaldo ve takım arkadaşlarını dinlendirme kararı, teknik heyetin temel oyuncuları daha fazla yorgunluktan korumaya gösterdiği özenin bir parçası olarak geldi. Özellikle maçların peş peşe gelmesi ve takımın mücadele ettiği müsabakaların çokluğu göz önüne alındığında, Postecoglou yıldızlarının fiziksel hazırbulunuşluğunu önümüzdeki önemli maçlar için korumaya çalışıyor.

Buna karşılık kadroya Abdulrahman Sufyani dahil oldu ve oyuncu, takıma kıtasal yolculuğunda eşlik etme fırsatını elde etti. "Al-Riyadiya" gazetesinin Özbekistan'a gitmeden önce teknik direktörün tercihlerine ilişkin açıkladığına göre, en öne çıkan üçlü ise bu karşılaşmada yer almayacak.

Nassr, oyuncu rotasyonu ve yıldızları dinlendirme politikasının AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna olumlu yansımasını umuyor. Zira takım, önümüzdeki haftalarda Roshn Lig liderliğindeki yerini korumaya çalışırken, bir yandan da kıtasal unvan için mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyor.