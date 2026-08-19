Bir raporda, transfer döneminin kapanmasına iki haftadan az bir süre kala Real Madrid'in bu yazki transfer piyasasındaki durumu ortaya konuldu. Rapora göre kulüp yönetimi, bu yaz yürüttüğü işlemlerin neredeyse tamamlandığını düşünüyor ve yeni transferler beklemiyor.

Marca gazetesine göre Real Madrid, transfer döneminin yüzde 95 oranında kapandığını düşünüyor. Kalan yüzde 5'lik oran ise piyasanın resmî olarak kapanacağı 31 Ağustos tarihinden önce planları değiştirmeyi gerektirebilecek beklenmedik durumlara karşı bir tedbir olarak korunuyor.

Marca, bu istisnai durumların takım oyuncularından birinin ağır bir sakatlık yaşaması ya da kadrodaki bir oyuncunun planlanmamış bir ayrılığı ihtimalinden ibaret olduğunu, bunun da kulüp yönetimini bu eksikliği telafi etmek için yeniden harekete geçmeye itebileceğini açıkladı.

Gazete, kulübün Leipzig ile yapılan anlaşmaya ilişkin bazı ikincil detaylar nedeniyle tamamlanması geciken Yan Diomande transferi hariç, uzun görüşmelere girmeden transferlerini bitirebilmesinin ardından Real Madrid yönetiminin mevcut transfer döneminden memnun olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca kulübün Martin Zubimendi ile anlaşma yolunda olduğu iddiaları bulunmasına rağmen, kulüp yönetiminin sürekli yalanladığı bu haberler kapsamındaki "Rodri meselesi" de Real Madrid'in planlarını etkilemedi.

Buna karşılık Marca, bazı İngiliz kulüplerinin yaz boyunca bu ikiliye ilgi göstermesinin ardından, Premier Lig kulüplerinden Aurelien Tchouameni ya da Eduardo Camavinga için güçlü teklifler gelmesi durumunda, önümüzdeki günlerde Real Madrid'in orta sahasının tek dönüm noktası olabileceğini düşünüyor.

Gazete, Tchouameni ya da Camavinga'dan birinin ayrılığının, şu an için bunun kolay görünmemesine rağmen, Real Madrid'i transfer piyasasına geri döndürebilecek istisnai bir durum olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Bu tutum, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı şu açıklamalarla da örtüşüyor: "Başka transfer olmayacağını söylemiyorum çünkü piyasa hâlâ açık, ama bana doğrudan 'Benim için piyasa kapandı mı?' diye sorarsan, evet, kapandı."

Real Madrid bu yaz, Endrick'i geri kazanmasının yanı sıra 6 transfer gerçekleştirmiş, ayrıca A takımın teknik ekibinde değişikliklere gitmişti. Bu da kulübün şimdiye kadar yapılan çalışmadan memnun olmasını sağladı.

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