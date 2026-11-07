Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Roshn Ligi'nin bu sezonunda ve özellikle yaklaşan kış transfer döneminde, ezeli rakibi Al Nassr'ın akıbetine uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; bunun nedeni ise Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic.

Basında yer alan haberler, takımın son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçlar ve bunların sonuncusu olan Al Shabab'a karşı alınan 6-1'lik yenilgi nedeniyle Al Ahli'nin Pusic'in hizmetlerinden vazgeçme isteğini ortaya koymuştu.

"Zarif" kalesinde Hollandalı teknik direktörün halefi olarak gösterilen isimler konuşulmaya başlandı; bu noktada Leipzig'in eski teknik direktörü Alman Ole Werner'in adı öne çıktı, ki kendisi ondan önce de takımın başına geçmek için aday gösterilmişti.

Suudi gazeteci Abdurrahman es-Senyan, "MBC 1" kanalındaki "Nadeena" programında, mali boyutun bu dönemde Pusic'in görevden alınması konusunda Al Ahli'nin önündeki tek engel olduğunu açıkladı.

Es-Senyan, yaşadığı kötü mali koşullara rağmen Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü görevden almakta ısrar etmesi halinde, bunun kulübü sıkı mali denetim altına alınmasına yol açabileceğini belirtti.

Al Nassr da geçtiğimiz yaz transfer döneminde aynı akıbete uğramış, sıkı mali denetim altına alınmış ve bu durum kulübün yalnızca İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Portekizli Samu Costa ile anlaşmasıyla sınırlı kalmasına neden olmuştu.

Pusic, Cidde ekibinin başına geçtiğinden bu yana 18 maça çıktı; bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de yenilgi yaşadı.