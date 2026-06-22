Büyük yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazartesi günü oynanan maçta Arjantin milli takımını Avusturya karşısında 2-0'lık galibiyete taşıdı.

Messi, iki golü de kendisi atarak Arjantin'in Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmesini sağladı.

Messi, bugünkü maçta ilk golü attıktan sonra, Alman Miroslav Klose (16 gol) ile paylaştığı rekoru kırarak 17 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu; ardından ikinci golüyle gol sayısını 18'e çıkardı.

Ancak Manchester United’ın efsanelerinden biri, Messi’ye tarihi rekorunu kazandıran ilk golün sayılmasına çok öfkelendi ve Mısırlı hakem Amin Omar’ın bu golü iptal etmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Manchester United yıldızı Peter Schmeichel, golün sayılmaması gerektiğini belirterek, hakem Amin Omar’ın golü önceleyen atakta Arjantinli oyuncu Alexis McAlister’ın rakibi Xaver Schlager’e yaptığı faulü gözden kaçırdığını vurguladı.

İlk yarı molasında "Fox Sports" kanalına konuşan 62 yaşındaki Schmeichel, "Bu golün sayılmaması gerektiğini düşünüyorum, bu bir serbest vuruş. McAllister rakibini yere düşürdü. Serbest vuruş verilmeliydi" dedi.

Şmaykel sözlerine şöyle devam etti: “Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu durumu incelemeliydi… Bu, hakemin açık ve bariz bir hatası.”

Schmeichel öfkeyle şunları ekledi: "Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım."

"The Sun" gazetesi, Schmeichel'in açıklamalarına destek veren bazı tepkileri aktardı. Bunlardan biri şöyle dedi: "FIFA yozlaşmış. Bana, Messi'nin golüne yol açan Avusturyalı oyuncunun yaptığı faulün neden tek bir videosu bile olmadığını söyleyin? Hakem için video yardım sisteminden hiçbir şey yok. Bu bir dolandırıcılık."

Bir başkası ise şöyle dedi: “FIFA gerçekten Arjantin’e ayrıcalıklar tanımaya mı çalışıyor? Arjantin’in gol atmasına yol açan olaydan önce Avusturyalı bir oyuncuya karşı çok ciddi bir faul işlenmişti. Son maçta Messi de çok ciddi bir faul işledi ve bu yüzden oyundan atılması gerekirdi. Burada neler oluyor?”

Üçüncüsü ise şöyle ekledi: “Yani, Messi’nin golünden önce Arjantin’in yaptığı bariz bir faul mü vardı?”

Bir başkası ise şöyle dedi: “Bariz bir hata. Messi’nin golünden önce olanlar, bu aşamada gerçekten iğrenç.”