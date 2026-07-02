Sürpriz... Mahrez dosyası, Al-Ahly içinde bölünmeye yol açıyor

Cezayirli Riyad Mahrez’in geleceği konusu, son saatlerde yaşanan ve durumu tamamen değiştirebilecek yeni gelişmelerin ardından, oyuncunun sözleşmesindeki fesih maddesi devreye girmiş olmasına rağmen, Al-Ahly kulübünün koridorlarında yeniden gündeme geldi.

Tüm işaretler Mahrez’in “El-Raqi” ile olan serüveninin sona erdiğini gösteriyordu; ancak son gelişmeler, oyuncunun takımda kalması gibi beklenmedik bir senaryonun önünü açtı.

Al-Ahli’ye yakın gazeteci Khaled Al-Zahrani, Cezayir milli takım kaptanının geleceği konusunda kulüp içinde bir çekişme yaşandığını ve ayrılma kararı konusunda görüş ayrılıkları olduğunu doğruladı.

Kaynaklar, Mahrez’i takımda tutmak amacıyla sembolik bir maaş karşılığında bir sezon daha sözleşme imzalaması yönünde yeni bir teklif sunulmasının ardından, Mahrez’in takımda kalma ihtimalinin kesin olarak kapanmadığını belirtti.

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Buna karşılık Mahrez, Al-Ahli ile yoluna devam etme konusundaki açık isteğini dile getirerek şu anda ayrılma fikrini reddetti. Son günlerde yaşananları tartışmak ve takımda kalmasını garanti altına alacak bir çözüm bulmak amacıyla üst düzey yönetim kademeleriyle görüşmeler yaptı.

Bu gelişmeler, oyuncunun geleceğinin hâlâ belirsiz olduğu bir dönemde yaşanıyor. Özellikle kulüp içinde Mahrez’in kalmasını destekleyen sesler varken, bir diğer kesim ise önümüzdeki dönemde takımın yabancı kadrosuna taze kan katılması gerektiğini savunuyor.

Cezayirli yıldızın Al-Ahli’de kalması ya da dosyanın kesin olarak kapatılması ve ayrılışının resmi olarak duyurulması şeklinde nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.