Barcelona Başkanı Joan Laporta, cumartesi akşamı Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico maçının arifesinde düzenlenen geleneksel Cebe de la Fonteta yemeğinde ön plana çıkan isimlerin başında geldi.

Sport gazetesi, Laporta'nın, Real Madrid başkanlığına daha önce aday olan ve Florentino Perez'e karşı kaybeden Enrique Riquelme ile aynı masada oturduğunu aktardı.

Masada ayrıca İspanya'nın siyasi ve ekonomik çevrelerinin önde gelen isimlerinden bir dizi kişi de yer aldı. Bunlar arasında Endülüs Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı Juanma Moreno Bonilla, Sabadell Bankası Başkanı Josep Oliu ve Murcia Bölgesi Başkanı Fernando Lopez Miras bulunuyordu.

Toplantıya ayrıca, Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell de katıldı; Rosell, toplantı sırasında Laporta'ya yaklaşarak onu selamladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Cebe de la Fonteta yemeği yıllar içinde konumunu sağlamlaştırarak Katalan elitlerinin en önemli sosyal etkinliklerinden biri haline geldi; etkinliğe Madrid'deki ekonomik ve siyasi güç merkezlerinin temsilcileri de önemli bir katılım gösteriyor.

Mutfak sanatlarıyla bağlantılı niteliğinin ötesinde bu etkinlik, İspanya'nın en nüfuzlu bazı isimleri arasında iletişim kurma ve ilişkiler geliştirme alanı da sunuyor.

Bu buluşmanın en belirgin özelliklerinden biri, bir otelde veya kongre merkezinde değil, iş insanı Luis Conde'nin özel konutunda düzenlenmesi; bu da katılımcılar arasında daha rahat bir atmosfer sağlıyor.

Bu vesileyle, Laporta ile Riquelme'yi bir araya getiren buluşma, ticari ve kurumsal ilişkilerin atmosferine egemen olmaya alışık bir güne futbola dair bir boyut kattı.

Bu, sezonun en çok beklenen maçlarından birinin arifesinde gerçekleşti; Barcelona ile Real Madrid, aralarındaki mücadeleyi yenileyerek birbirlerine karşı güçlerini ölçmeye hazırlanıyor.