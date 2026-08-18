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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Sürpriz: Kessié, Al Ahly'nin ezeli rakibi uğruna paradan feragat ediyor!

Transfers
F. Kessie
Al Ahli - Abha
Al Ahli
Abha
Premier Lig
Al Qadsiah - Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Côte d’Ivoire
Suudi Arabistan

Fildişili orta saha oyuncusu 3 tarihi yılın ardından "Raki"den ayrıldı

Al Ahli'nin eski orta saha oyuncusu Fildişi Sahilili Franck Kessié, mevcut yaz transfer döneminde "Al Ahli"nin geleneksel rakibine geçebilmek için maddi fedakârlıkta bulunmaya karar verdi.

Suudi gazeteci Sultan el-Uteybi, Al Ahli'nin geleneksel rakibi Al Ittihad'ın, orta sahaya yeni bir oyuncu arayışı içinde olması nedeniyle içinde bulunulan yaz transfer döneminde Kessié'yi kadrosuna katmak istediğini söyledi.

Al Ittihad'ın adı, başta Mısırlı İmam Aşur ve Mervan Attiya ile Faslı İzzeddin Unahi ve Sofyan Amrabat olmak üzere orta sahada birçok oyuncuyla anıldı; ancak takım yalnızca Senegalli Nampalys Dione'yi kadrosuna kattı.

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El-Uteybi, "El Arabiya" kanallarına yaptığı açıklamalarda, "El Amid" yönetiminin Kessié'nin Al Ahli ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamadığını öğrendikten sonra geçen temmuz ayının ortasından itibaren oyuncuyu kadrosuna katma isteğini gösterdiğini açıkladı.

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH

Suudi gazeteci açıklamalarını, 29 yaşındaki oyuncunun Al Ittihad'a geçmesi halinde son üç yılda Al Ahli'de aldığından daha düşük bir maaş alacağını vurgulayarak tamamladı.

Kessié'nin, takımı 3 kupaya taşıdığı 3 sezonun ardından geçen sezon sonunda Al Ahli'den ayrıldığı hatırlatılmalı. Bu kupaların ikisi, kulüp tarihinde ilk kez kazanılan AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupaları; diğeri ise tam 9 yıllık bir aradan sonra kazanılan Suudi Süper Kupası'ydı.

Al Ahli'den ayrılmasından bu yana Fildişi Sahilili orta saha oyuncusunun adı Juventus'a transfer olmakla anıldı; bazı raporlar da Al Ittihad'ın da bu transfere dahil olmasından önce "Al Ahli"nin oyuncuyu geri almak istediğini ortaya koymuştu.

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