Belirlenen tarihe günler kala sürpriz bir adım atan Tunus Milli Takımı, Mali Milli Takımı ile oynaması planlanan hazırlık maçını iptal etme kararı aldı. Bu kararın arkasında, Tunus'un kadrosunu vuran sakatlık krizi ve alınacak sonucun takımın Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" sıralamasındaki yerine olumsuz etki etmesine yönelik endişeler yer alıyor.

Tunus Futbol Federasyonu resmi bir açıklamayla, 3 Ekim'de Rades Stadı'nda oynanması planlanan maçın iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın milli takımın teknik heyetiyle yapılan istişarelerin ardından ve Mali Futbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde alındığı belirtildi.

Milli takıma yakın bir kaynağın bugün çarşamba günü "Reuters" ajansına açıkladıklarına göre, sakatlıklar nedeniyle kullanılabilir oyuncu sayısındaki eksiklik kararın arkasındaki temel etkendi. Bunun yanı sıra, Tunus'un FIFA sıralamasındaki yerini etkileyebilecek bir sonucun riske edilmemesi de göz önünde bulunduruldu.

Tunus Milli Takımı, FIFA sıralamasında dünyada 61. sırada yer alıyor ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından yeniden ivme kazanmayı hedefliyor.

Tunus, Sekizinci Grup'taki yolculuğuna Uganda ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından geçtiğimiz pazartesi Botsvana ile 2-2 berabere kalmıştı. Böylece iki maçta yalnızca iki puan toplandı.

Grubun lideri dört puanla Uganda olurken, Botsvana iki puanla ikinci sırada bulunuyor ve averajla Tunus'un önünde yer alıyor. Libya ise bir puanla grubun sonuncusu konumunda.

Ev sahibi ülkelerden biri olarak turnuvaya katılacak olan Uganda'nın 2027 finallerindeki yerini garantilemesiyle birlikte, turnuvaya yalnızca grup liderlerinin katılacağı belirtiliyor.







