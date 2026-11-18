Roshn Suudi Ligi yönetimi, ezeli rakip Al Nassr ile oynanacak Klasiko öncesinde aldığı sürpriz bir kararla Al Ahli taraftarlarını şoke etti.

Reklam

Al Ahli, yarından sonra cuma günü ezeli rakibi Al Nassr'ı Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda ağırlayacak . Karşılaşma, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maç olarak oynanacak.

Maça 48 saat kala Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Roshn Ligi yönetiminin, Al Ahli taraftarlarının Al Nassr ile oynanacak Klasiko sırasında Alinma Stadyumu tribünlerinde açmayı önerdiği pankarta izin vermediğini yazdı.

Ret gerekçesini açıklamayan gazete, Al Ahli taraftar derneğinin pankartla birlikte sergilenmesini talep ettiği tifo için onay beklediğini ve tifonun yarın perşembe günü Alinma Stadyumu tribünlerine kurulacağını vurguladı.

Gazeteye göre, Suudi Arabistan'a destek amacıyla tasarlanan tifo için onayın önümüzdeki birkaç saat içinde, daha net bir ifadeyle bugün çarşamba akşamı gelmesi bekleniyor.

Reklam Reklam

Özellikle Al Ahli'nin 2021-2022 sezonu sonunda Roshn Ligi'nden Birinci Lig'e düşmesinden bu yana, Al Nassr ile Al Ahli arasındaki ilişki son yıllarda büyük gerginliklere sahne oluyor.

Related Topics

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALN

Al Ahli'nin küme düşmesinin hemen ardından, o dönem Al Nassr'ın stadının sponsoru olan ünlü bir sipariş teslimat uygulaması, güneş gözlüğü kullanarak Al Ahli'nin düşüşüyle alay eden bir reklam yayımladı.

Rakipler, Al Ahli oyuncularını bu şekilde kışkırtmaya yaklaşık 4 yıl önce, daha net bir ifadeyle Suudi Arabistan Ligi'nin 2021-2022 sezonundaki 30. ve son haftasında başladı.

Reklam

O hafta Al Shabab ile golsüz berabere kalan Al Ahli'nin tarihinde ilk kez Suudi Arabistan Birinci Ligi'ne düşmesi kesinleşti, Al Shabab taraftarları da güneş gözlüğü takarak bunu kutladı.

O günden bu yana güneş gözlüğü takmak, Al Ahli taraftarlarıyla alay etmenin bir işareti haline geldi ve rakip taraftarlar bunu bilinçli olarak kullanmaya başladı.

Reklam

Al Ahli'nin 2023'te Roshn Ligi'ne yükselmesinden sonra bile, Al Ahli taraftarlarını kışkırtmak için bu kutlamayı en çok kullananlar Al Nassr taraftarları oldu.

Suudi Arabistan'ın "Alweeam" gazetesinin daha önce ortaya koyduğu bilgilere göre, rakip kulüp taraftarlarının güneş gözlüğü takarak Al Ahli'yi kışkırtmasının nedeni, takımın Birinci Lig'e düşmesine dayanıyor.

Reklam

Gazete, bu gözlükleri takmanın, Roshn Ligi'nin aksine Birinci Lig maçlarının gündüz oynanmasını simgelediğini, bunun da taraftarların maçlara giderken güneş gözlüğü takmasını gerektirdiğini açıkladı.

Bu durum, geçtiğimiz 29 Nisan'da Roshn Ligi kapsamında Al-Awwal Park'ta oynanan ve Al Nassr'ın 2-0 kazandığı son Klasiko'ya kadar sürdü.

Reklam

O dönemde basına yansıyan haberler, Al Nassr taraftarlarının, Al Ahli ile alay etmek için tasarlanan ve üzerinde Yelo Ligi adı bulunan güneş gözlükleriyle Al-Awwal Park'a girişlerinin engellendiğini ortaya koymuştu.

Al Nassr ile oynanacak Klasiko, Al Ahli için özel bir önem taşıyor. Zira bu karşılaşma, takımın bu sezon Roshn Ligi şampiyonluk yarışına geri dönmesi açısından belirleyici olacak.

Reklam

Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 6. sırada bulunuyor ve zirvede yer alan Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde.

Al Nassr ise 28 puanla puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Al Hilal'in 2 puan gerisindeki Al Nassr, 2. sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde.