Sürpriz: Jesus, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı kriz nedeniyle ceza tehdidiyle karşı karşıya

Portekiz basını, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un, milli takımın kaptanı Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle disiplin işlemiyle karşı karşıya kalma ihtimalini ortaya koydu. Bu gelişme, teknik direktörün takımın yıldızına yönelik tutumuyla ilgili süregelen tartışmaların gölgesinde yaşanıyor.

Portekizli "CM Jornal" sitesinin aktardığına göre, olay Jesus'un Portekiz Milli Takımı teknik direktörü olarak görev yaparken Ronaldo'ya karşı uygunsuz olarak nitelendirilen davranışıyla ilgili.

Haberde, Jesus'un davranışlarına ilişkin herhangi bir incelemenin ancak resmi bir disiplin şikâyeti sunulması durumunda başlayacağı belirtildi. Bu da ona karşı işlem yapılma ihtimalinin bu türden bir şikâyetin varlığına bağlı kaldığı anlamına geliyor.

Haberde, resmi bir şikâyetin fiilen yapıldığına ya da teknik direktör hakkında disiplin işlemi başlatılmasına yönelik bir karar alındığına dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Dolayısıyla konu hâlâ ihtimaller çerçevesinde yer alıyor.

Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasındaki Danimarka maçından 24 saat önce Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından Jesus ile büyük bir krize girdiği hatırlatılıyor. Bu nedenle dördüncü haftadaki Norveç maçında da forma giyemedi. Portekiz Milli Takımı her iki maçı da kazandı.

Ronaldo'nun bu davranışı, Jesus'un basın toplantısında teknik direktör olduğunu ve istediği oyuncuyu kadro dışı bırakma hakkına sahip olduğunu vurguladığı açıklamalarına bir itiraz olarak geldi.

Daha sonra "Don", uzun bir açıklamada Jesus'un kendisine verdiği sözü iki kez yerine getirmediğini belirterek olayın tamamını oyuncunun bakış açısından anlattı. Teknik direktör ise kendi versiyonunu şu ana kadar ortaya koymadı.

Ronaldo da kamptan ayrılması nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu'ndan, yalnızca para cezasından başlayıp 6 ay men cezasına kadar varabilen bir yaptırımla karşı karşıya kalma tehdidiyle karşı karşıya.