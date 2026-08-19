Ittihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby, geleceğiyle ilgili ani bir gelişmenin ardından mevcut yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmaya her zamankinden daha yakın hale geldi.

Suudi gazeteci Majed Houd, Alman kulübü Bayer Leverkusen'in Moussa Diaby'yi devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla Ittihad ile hızlı görüşmelere başladığını söyledi.

Suudi gazeteci, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir tweette, Fransız kanat oyuncusunun büyük olasılıkla "Kaplanlar"ın kalesinden ayrılacağını, hatta Ittihad'ın kendisine bir alternatif aramaya başladığını belirtti.

Bayer Leverkusen, mevcut yaz transfer döneminin başından beri Diaby'yi kadrosuna katmak için Ittihad ile görüşmelere başlamıştı, ancak bu görüşmeler geçtiğimiz dönemde büyük ölçüde durmuştu.

Diaby, 2024 yazından bu yana Ittihad forması giyiyor. İngiliz kulübü Aston Villa'dan gelerek katıldığı takımın Roshn Ligi ve Şerifeyn Hizmetkârı Kupası şampiyonluklarında başrol oynamıştı.

Ancak Fransız kanat oyuncusunun performansı geçen sezon büyük ölçüde düştü ve ismi başta Inter Milan olmak üzere bazı kulüplere transfer olmakla anıldı; ta ki Bayer Leverkusen kendisini kadrosuna katmak için devreye girene kadar.

27 yaşındaki oyuncu, ayrıldıktan 3 yıl sonra Bayer Leverkusen'e geri dönecek. Bu kulüpte 2019 ile 2023 yılları arasında forma giymiş, ardından 2024 yazında Ittihad'a geçtiği Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

