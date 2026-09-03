Barcelona, Hollanda ekibi Feyenoord'un kanat oyuncusu Cezayirli Anis Haj Moussa'nın bu yaz transfer döneminde İttihad'a transferini bozdu.

Basında çıkan haberler, İttihad'ın 30 milyon euro değerinde bir teklif gönderdikten sonra, bu yaz transfer döneminde Anis Haj Moussa'nın transferi konusunda Feyenoord ile anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

Ancak Hollanda gazetesi "De Telegraaf", Cezayirli yıldızını kaybetmesi halinde takımın yaşayabileceği hücum eksikliği nedeniyle Feyenoord'un transferi tamamlamayı reddettiğini doğruladı.

Hollanda kulübü geçen hafta Japon golcüsü Ayase Ueda'yı Fransız ekibi Lille'e vermişti; bu durum, onun ardından Anis Haj Moussa'nın da ayrılmasını çok daha karmaşık hale getiriyor.

Hollanda'da yaz transfer dönemi dün akşam kapandı; bu da Feyenoord'un Moussa'nın ayrılığını telafi edecek yedek bir oyuncuyla anlaşamayacağı anlamına geliyor.

Hollanda kulübü artık yalnızca kulüpleriyle sözleşmesi bulunmayan oyuncularla anlaşabilecek; bu durumda bile, dün kadro kayıt dönemi kapandığı için onları UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyecek.

Feyenoord, Anis Haj Moussa'nın ayrılığının takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını etkileyeceğini düşünüyor; özellikle de takım bu turnuvaya önümüzdeki çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Barcelona ile oynayacağı maçla başlayacağı için.

Böylece İttihad, Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katmadaki başarısızlığını telafi etmek için alternatif bir seçenek arayışına girecek; özellikle de önceki gün salı günü Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin Bayer Leverkusen'e ayrılmasının ardından.

Anis Haj Moussa'nın, 2024 yazında saflarına katıldığından bu yana Feyenoord'da dikkat çekici performanslar sergilediğini belirtmek gerekir; takımla çıktığı 86 maçta 26 gol atıp 13 gol de asist yaptı.