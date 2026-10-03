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Sürpriz bir şekilde: İspanya'nın yıldızı kamptan ayrılıp Fransa'ya uçtu

İspanya - Çek Cumhuriyeti
İspanya
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
F. Ruiz
Paris Saint-Germain
İspanya
Çekya
Fransa

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Fabian Ruiz, La Roja kampından beklenmedik bir şekilde ayrılarak Oviedo'dan Paris'e gitti.

İspanya Milli Takımı, bu akşam cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo gazetesi, Fabian Ruiz'in ilk çocuğunun doğumu nedeniyle İspanya'nın Oviedo'daki kampından ayrılarak Paris'e doğru yola çıktığını ve dolayısıyla Çekya maçında forma giyemeyeceğini aktardı.

Böylece Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu, İspanya Milli Takımı kadrosundan ayrılan son isim oldu; ancak bu kez mutlu ve özel bir nedenle.

Pau Cubarsi ve Carlos Espi daha önce kadrodan çıkarılmıştı, bu nedenle ikisinden hiçbiri Fabian Ruiz'in yerine kadroya giremeyecek.

UEFA kuralları, oyuncu kadrosunun maçtan bir önceki gün saat 23.59'da kapandığını öngörüyor; bu yüzden İspanya, Çekya maçı için yeni bir oyuncu çağıramıyor.


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