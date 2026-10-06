Sürpriz bir rota! Carvajal yeni takımını seçti

Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal, Kraliyet Kulübü'nden ayrılmasının ardından serbest futbolcu konumuna geçmişti ve önümüzdeki günlerde Getafe'ye transfer olmaya oldukça yaklaştı. Bu transfer, Madrid temsilcisi için yeni sezonda güçlü bir katkı anlamına gelebilir.

İspanyol "As" gazetesine göre, Getafe bir süredir kadrosunu güçlendirmek için serbest futbolcular arıyordu; ardından, kulüp yönetiminin büyük ilgi gösterdiği Carvajal ile anlaşma fırsatı ortaya çıktı. Oyuncunun kendisi de bu deneyimi yaşamaya açık görünüyor.

Getafe'nin teklifi Carvajal'ı birkaç nedenden dolayı cezbediyor. Bunların başında kulübün evine yakın olması geliyor; bu da ona günlük rutininde büyük değişiklikler olmadan Madrid'deki hayatını sürdürme imkânı tanıyor. Ayrıca kulübün sportif projesini beğenmesi ve teknik direktör José Bordalás'ın yönetiminde çalışma isteği de bu nedenler arasında yer alıyor.

Bordalás, Carvajal ile bizzat iletişime geçerek ve takım içinde üstlenebileceği rolü ona anlatarak, onu Getafe'ye transfer olmaya ikna etme çabası kapsamında müzakerelerde doğrudan rol oynadı.

Bu adım, İspanyol savunmacı tarafından büyük takdirle karşılanıyor ve nihai kararını belirlemede etkili olabilir.

İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu bir seyir izliyor ve önümüzdeki dönemde bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik hâkim. Ancak transfer, Getafe'ye uygulanan maaş tavanıyla ilgili mali bir engelle hâlâ karşı karşıya.

Kulübün, gerekli mali alanı sağlamak ve Carvajal'ı tescil edebilmek için İspanya La Liga ile uygun bir formül bulması gerekiyor. Yönetim şu anda bu sorunu aşmak için çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor.

Getafe mali engeli aşmayı başarırsa, Bordalás'ın attığı ilk adımın şimdiye kadar olumlu sonuçlar vermesinin ardından, Carvajal önümüzdeki günlerde takımın yeni oyuncusu olabilir.