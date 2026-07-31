Sürpriz bir katılım: Real Madrid'in yıldızı Barcelona-Birmingham maçını izledi

Cuma akşamı St. Andrew's Park Stadyumu, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın olağanüstü varlığına tanıklık etti. Profesyonel kariyerine başladığı stada geri dönen Bellingham, İspanyol ekibi Barcelona ile Birmingham City arasındaki hazırlık maçını izledi. Bu, Barcelona'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiliz topraklarındaki ilk sınavı oldu.

İngiltere Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilinin tadını çıkaran Bellingham, teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin yeni sezon hazırlıklarının resmî başlangıcı sayılan maçı izledi. Barcelona, kapalı gişe oynanan hazırlık maçında Europa'yı 4-1 mağlup etmişti.

Duygusal bir dönüş

Tüm gözler sahadaki Barcelona oyuncularına çevrilmişken, birçok kişinin bakışı Bellingham'ın oturduğu tribünlere yöneldi. Bellingham, ayrılışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ Birmingham taraftarları için gerçek bir örnek olarak görülüyor.

Bazı haberler, Real Madrid oyuncusunun maç başlamadan önce sahaya inip, akademilerinden yetişen en büyük yeteneklerden birini asla unutmayan Birmingham taraftarlarını selamlayacağını belirtmiş olsa da, sonuç itibarıyla bu gerçekleşmedi; buna karşın kendisi tribünlerde neşeli ve enerjik bir hâlde görüldü.

Ayrıca kutlama niteliğinde başlama vuruşunu yapabileceğine dair de tahminler yürütüldü, ancak bu da ihtimal dışı kaldı. İngiliz yıldız ise maçı tribünlerden, taraftarların sıcak karşılamaları eşliğinde izlemekle yetindi.

Birmingham ile olağanüstü bir hikâye

Jude Bellingham'ın Birmingham City ile hikâyesi kendine özgü bir nitelik taşıyor. İngiliz millî oyuncu, kulübün akademisine yalnızca yedi yaşındayken katıldı ve olağanüstü bir tempoyla saflarında yükseldi; öyle ki 16 yaş 38 günlükken A takımda ilk kez sahaya çıkarak Birmingham City forması giyen en genç oyuncu oldu.

Bellingham, değerini kanıtlamak için yalnızca bir sezona ihtiyaç duydu; 44 maça çıktı, 4 gol attı ve 2020 yazında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer olmadan önce Championship'te takımın yıldız oyuncusu hâline geldi.

Birmingham'daki kısa süreli ikametine rağmen Bellingham'ın etkisi o kadar büyüktü ki, kulüp benzeri görülmemiş bir karar aldı: Ona bir saygı ifadesi olarak 22 numaralı formayı emekliye ayırdı. Bu, İngiliz futbol tarihinde yalnızca çok az oyuncuya nasip olan nadir bir adımdı ve Bellingham henüz yalnızca 17 yaşındaydı.