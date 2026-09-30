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Sürpriz bir isyan: Fas–Gana maçının iptal edildiği iddiasının aslı

Fas - Gana
Fas
Gana
Hazırlık Maçları
Fas
Gana

Fas basınından çıkan haberler, son günlerde Fas Milli Takımı ile Gana Milli Takımı'nı karşı karşıya getirecek olan hazırlık maçının iptaliyle ilgili dolaşan söylentilerin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Fas'ın Hesport sitesi, Gana Futbol Federasyonu iletişim direktörü Henry Asante'ye dayandırdığı haberinde maçın gerçekten iptal edildiğini belirtti. Asante, kararı Fas Futbol Federasyonu'na bildirdiklerini doğruladı.

Aynı kaynağa göre iptal kararı, Gana Milli Takımı'ndaki iç sorunların bir sonucu olarak geldi. Bu sorunlar, "Kara Yıldızlar" oyuncularının maddi alacakları nedeniyle çıkardıkları isyandan kaynaklanıyor; oyunculardan bir kısmı bu yüzden maçı oynamak için Fas'a gitmeyi reddetti.

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Bunun üzerine Fas Futbol Federasyonu, hazırlıkların temposunu korumak amacıyla teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin takımına başka bir hazırlık maçı ayarlamak için hızlı iletişim kanalları açtı.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan sonraki ilk sınavında, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları kapsamında hem Gabon'u hem de Lesotho'yu aynı skorla (2-0) mağlup etmişti.

Fas, mevcut milli araya önümüzdeki pazar günü oynanması planlanan Gana ile hazırlık maçıyla veda etmeye hazırlanıyordu.

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