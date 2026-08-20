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Çeviri:

Sürpriz bir istisna: Ronaldo'nun Al Nassr'daki hayali sona mı erdi?

C. Ronaldo
Al Riyadh - Al Nassr FC
Al Riyadh
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız kötü bir haber aldı

Suudi Arabistanlı medya mensubu Velid el-Ferrac, Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun başkent kulübündeki hayallerinin suya düşme ihtimalini açıklayarak ağır bir bomba patlattı.

El-Ferrac, "Rotana Haliciyye" kanalında yayınlanan "Rotana Sport ma'a Velid" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, dört büyük kulüpteki sahipliğini sona erdirdikten sonra yeni kulüpler satın alacağını düşünmüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yatırım Fonu belki de Hilal'in ve diğer iki kulübün sahipliğinden çıkacak ve elinde tek bir kulüp kalacak. Bunun da Nasr olacağını tahmin ediyorum. Eğer ona bir yatırımcı bulamazlarsa, fonun elinde kalan kulüp o olabilir."

Bu açıklama, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu da içinde bulunduran bir yatırım ortaklığının önümüzdeki dönemde Nasr kulübünün sahipliğini devralmak istediğini ortaya koyan birçok rapora rağmen geldi.

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Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, dün çarşamba günü, dört büyük kulüpteki (Hilal, Nasr, İttihad ve Ahli) yüzde 25'lik sahiplik payını Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devrettiğini açıklamıştı.

Basında yer alan haberlere göre bu, Suudi kulüplerinin özelleştirilmesi sürecindeki ikinci adım olup, önümüzdeki dönemde sahipliklerinin tamamen özel sektöre geçmesi bekleniyor.

Belirtmek gerekir ki Hilal, dört büyük kulüp arasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun çatısı altından çıkan tek kulüp olup, önümüzdeki dönemde diğer üç kulübün de onu takip edeceği tahmin ediliyor.

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