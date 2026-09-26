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Sürpriz bir gelişme: Riyad Mahrez Roshn Ligi'ne mi dönüyor?

R. Mahrez
Al Ahli
Premier Lig
Cezayir
Suudi Arabistan

Cezayirli Riyad Mahrez, eski Al-Ahli Suudi yıldızı, önümüzdeki kış transfer döneminde Roshn Ligi'ne dönüp dönemeyeceğine dair sorular eşliğinde yeniden gündemin zirvesine oturdu. Oyuncunun son dönemde Suudi taraftarların dikkatini çeken çarpıcı bir fiziksel formda görünmesi bu durumu tetikledi.

Mahrez, bu sezonun başında sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al-Ahli'den ayrılmıştı ancak o zamandan bu yana herhangi bir takıma katılmadı. Böylece futbol geleceği, bir sonraki durağının netleşmesi beklenirken birçok olasılığa açık kaldı.

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Son dönemde Cezayirli yıldız, fiziksel hazırlığını yeniden kazanma ve sahalara mümkün olan en iyi halde dönme çabası çerçevesinde, özel antrenörünün gözetiminde yoğun bir rehabilitasyon programına tabi tutuluyor.



Mahrez, "X" platformu üzerinden fiziksel durumundaki gözle görülür gelişimi ortaya koyan bir dizi fotoğrafla göründü. Oyuncu dikkat çekici bir formda göründü ve bu da yeniden sahalara dönme ihtimali hakkındaki konuşmaları alevlendirdi.

Fotoğraflar, Suudi taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Al-Ahli ile geçirdiği ve Suudi futbolundaki müsabakalara katıldığı önceki deneyiminin ardından, taraftarların bir kısmı Mahrez'i yeniden Roshn Ligi'nde görme isteğini dile getirdi.

Kış transfer dönemi dönüş kapısını aralar mı?

Mahrez'in geleceğine dair tahminler artsa da, bir sonraki durağı hakkında resmi bir açıklamanın bulunmaması ve Suudi kulüplerinden biriyle müzakerelere girmemiş olması nedeniyle, dikkat çekici fiziksel görünümü Roshn Ligi'ne dönüşünün yaklaştığı anlamına gelmiyor.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Mahrez'in adı ilgi odağı olmaya devam ediyor. Taraftarlar ise önümüzdeki dönemin neler getireceğini ve Cezayirli yıldızın Suudi sahalarına mı döneceğini yoksa kariyerini sürdürmek için yeni bir durak mı seçeceğini merakla bekliyor.

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