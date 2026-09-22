İspanya Milli Takımı, mevcut uluslararası ara döneminde oynayacağı dört UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanmak için bugün, salı günü kampa girdi.

Her zaman olduğu gibi, en ilgi çekici anlardan biri, her oyuncunun İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Rozas futbol şehrine varışında giydiği kıyafeti görmekti.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Athletic Bilbao'nun savunmacısı Aymeric Laporte, hiç kuşkusuz en çok alkış alan oyunculardan biriydi. Bunun nedeni şık ya da cüretkâr bir kıyafet giymesi değil, sadece basit beyaz bir tişört ve sıradan bir pantolon giymiş olmasıydı; ancak asıl önemlisi tişörtün üzerinde basılı olan mesajdı.

"Neden olmasın": İşte o meşhur söz, Laporte'un göğsünde siyah renkle böyle yazılıydı. 2022 Katar Dünya Kupası sırasında dile getirdiği bu söz, özellikle İspanya'nın geçtiğimiz 19 Temmuz'da Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, 2026 turnuvasında yeniden geniş çapta yayıldı.

Her şey, dört yıl önce, 21 Kasım günü, İspanya Milli Takımı'nın yüksek sıcaklıklar nedeniyle kışın düzenlenen o alışılmadık Dünya Kupası'ndaki ilk maçından önceki basın toplantısı sırasında başladı.

O sırada gazeteci Antón Meana, Athletic Bilbao oyuncusuna İspanya'nın kupayı kazanabileceğine neden inandığını sordu ve savunmacı bu sözle yanıt verdi.

Bu ayrıntı, sosyal ağın sayfasını "Ona hayranım", "Onu çok seviyorum" gibi yorumlarla dolduran X kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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