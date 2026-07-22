Bir basın raporu bugün çarşamba günü, Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez'in devam eden yaz transfer döneminde Barcelona'ya geçmesi ihtimaliyle ilgili olası transferi konusunda bir sürprizi ortaya koydu.

Geçtiğimiz pazar gecesi Julian Alvarez, 2026 Dünya Kupası finalinde Atletico Madrid'deki bazı takım arkadaşlarıyla karşı karşıya geldi. "Örümcek" ayrıca, transferi gerçekleşirse Barcelona'da katılabileceği bazı oyunculara karşı da oynadı; ki bu durum hâlâ kesinleşmiş değil.

Atletico'dan ayrılmak ve favori kulübü Barcelona'ya katılmak istediğini açıkça ilan etmesine rağmen, kulübü transferini hâlâ engelliyor. Atletico Madrid, forvetini özellikle de Barcelona'ya satmayacağını herkese teyit ederek tutumunu kararlılıkla sürdürüyor.

17 Temmuz'da CEO Miguel Angel Gil Marin bu tutumu kesin bir şekilde teyit etti.

Barcelona'da ise işlerin olduğu gibi kalmasına bazıları itiraz etmeyecek. Katalan "El Nacional" gazetesinin bugün çarşamba günü aktardığı bu. Gazete, birçok Barcelona oyuncusunun Julian Alvarez'in katılımı konusunda hevesli olmadığını ortaya koydu.

Bu, İspanyol "Sport" gazetesinin geçtiğimiz haziran ayının sonunda yayımladığı bilgilerle keskin bir tezat oluşturuyor; zira o gazete, Barcelona oyuncularının Arjantinli oyuncunun medyada gündeme gelmesinden hoş bir şekilde şaşırdıklarını, onu takıma değerli bir katkı olarak gördüklerini teyit etmişti.

Ancak "El Nacional" farklı bir bakış açısı sunuyor ve onun katılımı konusunda bir görüş birliği olmadığını vurguluyor. Özellikle de Barcelonalı dört oyuncunun onu kadroya katmaya hevesli olmadığı görülüyor.

Bunlardan biri, ilk on birde oynayabilecek kapasitede olduğuna inanan Ferran Torres.

Torres gururunun incindiğini hissediyor ve bu yaz Paris Saint-Germain'e katılmayı ciddi olarak düşünüyor.

Bir de Gavi ve Pedri var; gazete onların da hevesli olmadığını teyit etti. Onlar Ferran'a yakın olup onunla iyi bir ilişkiye sahipler ve "Örümcek" ile yapılacak bir anlaşmaya olumlu bakmayacaklar. Son olarak Raphinha'nın adı da anılıyor. Brezilyalı, kulübün Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'yi zaten kadroya kattıktan sonra Julian Alvarez'e 150 milyon euro harcamaya ihtiyacı olmadığına inanıyor.

Bu, spor yönetiminin bazı üyelerinin de görüşü. Katalan gazeteye göre spor direktörü Deco ve teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun fiyatının abartılı olduğuna ve daha az maliyetli bir oyuncuya yatırım yapmanın daha iyi olacağına inanıyor. Bu, Julian Alvarez'i önceliği hâline getiren Barça başkanı Joan Laporta'nın görüşü değil.