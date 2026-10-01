Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bugün perşembe günü, ezeli rakip Barcelona hakkında devam eden Negreira davasına ilişkin soruşturma kapsamında, Real Madrid'den çok sayıda belge aldığını teyit etti.

Başkanlığını Aleksander Čeferin'in yaptığı UEFA tarafından yayımlanan kısa bir açıklamada, UEFA'nın etik ve disiplin müfettişlerinin de bu yeni belgeleri aldığı ve bunları devam eden analizleri çerçevesinde değerlendirecekleri belirtildi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Negreira davasının, Cadena Ser ağına bağlı Radio Barcelona radyosunun, Enríquez Negreira'nın vergi dairesine verdiği beyanlarla ilgili usulsüzlükler konusunda savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmanın varlığını ortaya çıkarmasının ardından, 15 Şubat 2023'te kamuoyuna yansıdığını bildirdi.

UEFA, 2023 yılında bilgi toplamak amacıyla bir ön işlem başlatmış ve bu işlem şu ana kadar kapatılmamıştı; zira UEFA, bu meselenin daha yüksek bir yargı merciinin yetki alanına girmesi nedeniyle, öncelikle İspanyol yargısı önündeki davada verilen cezai kararın bilinmesinin gerekli olduğunu değerlendirmişti.

Barcelona, dosyayı takip etmek üzere iki müfettiş atayan UEFA'nın talep ettiği tüm bilgileri zaten sunmuştu.

UEFA bu davada, İspanyol yargısı önünde sportif bir yolsuzluğun varlığı kanıtlanmadıkça, Katalan kulübe yönelik olası disiplin cezaları hakkında herhangi bir karar almayacak.

UEFA'nın bugün perşembe günü yayımladığı açıklamada belirttiği üzere, Real Madrid'in belgelerini halihazırda elinde bulunan belgelere ekleyecek.

UEFA'nın elinde iki seçenek daha vardı, ancak bunları eledi; bunlar yeni bir dosya açmak veya davadan çekilmekti.

Barcelona'da ise, UEFA'nın Real Madrid'in belgelerini daha önce açtığı dosyaya eklemekle yetindiğinin anlaşılmasının ardından, konuya ilişkin bir sükûnet hali hâkim.



