Portekizli Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferi, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Transfer haberleri konusunda uzman gazeteci Fabrizio Romano, transfer piyasasında güçlü bir hamle olarak nitelendirilen anlaşmanın tamamlandığını doğruladı. Oyuncu, Atlético Madrid'in başlıca hedeflerinden biriydi; Ayrıca Barcelona da Hansi Flick yönetimindeki kadrosunu güçlendirmek için Silva'yı öncelikli hedefleri arasına almıştı ve oyuncunun serbest oyuncu statüsünden yararlanmıştı.

İspanyol "El Confidencial" gazetesinin haberine göre, Silva'nın Real Madrid'e transferi görünüşte olduğu kadar bedelsiz değildi; aksine, geleneksel sözleşmelerin sınırlarını aşan devasa meblağlar içeriyordu.

Oyuncu, net 10 milyon avro civarında bir imza parası aldı; bu da toplamda 20 milyon avroya denk geliyor. ayrıca menajeri Jorge Mendes'e de benzer bir miktar ödenirken, yıllık net maaşı yaklaşık 10 milyon avro olacak. Bu da, sözleşmenin bir yıl daha uzatılması durumunda toplam anlaşma bedelini yaklaşık 60 milyon avroya çıkaracak.

Gazete, vergi nedenleriyle anlaşmanın resmi açıklamasının önümüzdeki Temmuz ayından önce yapılmayacağını belirtti. Real Madrid, Silva'nın 2026 yılı boyunca İspanya'da kalış süresinin 183 günü geçmemesini sağlamak istiyor. Bu sayede oyuncu, %45 yerine %24 gibi düşük bir vergi oranından yararlanabilecek. Rapora göre, anlaşma haftalar önce tamamlanmış olmasına rağmen, bu faktör açıklamanın ertelenmesinde belirleyici oldu.

Aynı kaynaklar, Barcelona ve Atletico Madrid'in yüksek komisyonlar ve olası vergi riskleri nedeniyle oyuncuyla sözleşme yarışından çekildiğini de açıkladı. Real Madrid ise, kısa süre önce savunma oyuncusu Ibrahima Konaté'yi transfer ederken kullandığı ve "pahalı serbest transfer" olarak nitelendirilen, devasa primler ile yüksek maaşları bir araya getiren formülü kullanarak anlaşmaya devam etmeyi tercih etti.

Bu hamle ile Real Madrid, Florentino Pérez'in liderlik ettiği ve José Mourinho'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği projede kadrosunu ağır toplarla güçlendirmeye devam ediyor. Silva'nın önümüzdeki dönemde takımın temel direklerinden biri olacağı tahmin ediliyor.