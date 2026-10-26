Sürpriz: Barcelona ile Atletico Madrid maçı iki ay öne alındı

2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesi, İspanya Ligi fikstüründe yeni değişikliklere yol açıyor. Önümüzdeki şubat ayında İspanya'nın 4 büyük kulübünü bir araya getirecek turnuvayla çakışmalarını önlemek için Barcelona-Atletico Madrid ve Real Sociedad-Real Madrid maçlarının öne alınmasına karar verildi.

İspanyol "Cadena COPE" radyosuna göre, La Liga, 7 Şubat'a denk gelen hafta sonunda oynanması planlanan 23. hafta kapsamındaki iki maçın tarihini değiştirme kararı aldı. İki karşılaşmanın aralık ayının ilk haftasında, tam olarak ayın 2'si ile 4'ü arasında oynanması öngörülüyor.

Barcelona ve Real Madrid maçlarının öne alınması

Değişiklikler, Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Real Madrid'in İspanya Süper Kupası'na katılması nedeniyle geliyor. Bu durum, turnuva başlamadan önce bu takımların yerel lig maçlarının tarihlerinin yeniden düzenlenmesini gerektiriyor.

Barcelona ile Atletico Madrid'in 2 Şubat 2027'de ilk yarı finalde karşılaşması planlanırken, Real Sociedad ile Real Madrid 3 Şubat'ta ikinci yarı finalde karşı karşıya gelecek. Final maçı ise 6 Şubat'ta oynanacak.

İspanya Süper Kupası neden İstanbul'a taşındı?

İstanbul şehri, önceki edisyonlara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'da düzenlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle İspanya Süper Kupası'nın bir sonraki edisyonuna ev sahipliği yapacak. Bunun sebebi, tarihin Suudi Arabistan'ın Asya Kupası'na ev sahipliği yapmasıyla çakışması.

İki lig maçının öne alınması, 2 Aralık'ta oynanması planlanan İspanya Kral Kupası ikinci tur maçlarıyla aynı zamana denk geliyor. Ancak bu durum, Süper Kupa'ya katılan dört kulübü etkilemeyecek; çünkü bu takımlar Kupa'daki yollarına son 16 turundan başlıyor.







