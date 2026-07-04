Sürpriz: Avrupalı bir dev, Sebari yerine Barcelona'lı bir oyuncuyu kadrosuna katmayı tercih etti!

Faslı yıldız İsmail Sebari, Alman takımı Bayern Münih’e resmi transferinin ardından Avrupa’daki geleceğine yönelik ilginin giderek artması eşliğinde, bugün Cumartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile oynanacak maçta Atlas Aslanları milli takımına kaptanlık yapmaya hazırlanıyor.

Fransız "Le Parisien" gazetesi, Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz Aralık ayında bu ofansif orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamak için bir teklif aldığını ortaya çıkardı, ancak Parisli kulübün yönetimi bu transferle ciddi bir ilgi göstermedi ve 3 hafta sonra, teknik direktör Luis Enrique ile sportif direktör Luis Campos’un vizyonuna daha uygun olduğu gerekçesiyle Barcelona’dan İspanyol oyuncu Drew Fernández’i kadrosuna katmayı tercih etti.

Bayern Münih ise bu hafta ortasında, 25 yaşındaki Sibarri’yi Hollanda’nın PSV Eindhoven kulübünden 55 milyon euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini duyurdu; bu transfer, İspanya’nın Terrassa kentinde doğan oyuncu için en önemli transfer olarak değerlendiriliyor.

Sebari, Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiliyor; 4 maçta 3 gol atarak, geçen Pazartesi akşamı Hollanda'ya karşı penaltı atışlarında heyecan verici bir galibiyetle son 16 turuna yükselen milli takımının belkemiği oldu.

Fas ile Kanada arasındaki maç Cumartesi akşamı başlayacak. Atlas Kaplanları, çeyrek finale yükselme konusunda en büyük favori olarak görülüyor. Çeyrek finalde Fransa ile karşılaşmaları halinde, bu durum 2022 Dünya Kupası yarı finalini akıllara getirecek.