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imago-sport-1081063890.jpgAbdullah Ahmed

Çeviri:

Sürpriz: Al-Hilal, Karim Benzema'yı kadro dışı bırakmayı planlıyor!

Transfers
K. Benzema
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Fransız forvet tehlikede

Hilal kulübü, Fransız forvet Karim Benzema'yı içinde bulunulan sezonda takım kadrosundan çıkarmayı düşünmeye başlayarak sürpriz bir karar aldı.

Suudi gazeteci Ahmed el-Aclan, Hilal kulübünün mevcut yaz transfer döneminde yeni bir golcü forvet transfer etmeyi başarması halinde Benzema ile mali bir uzlaşma yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Bu haberler, Fransız forvetin çıkardığı krizden bir gün sonra geldi. Benzema, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feyha'yı 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmada, 70. dakikada oyundan alınması kararına itiraz etmişti.

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Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, maçın bitiminin ardından Benzema'nın öfkesini haklı buldu ve mümkün olan en fazla süreyi oynamak istemesinin doğal olduğunu belirtti.

Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Fransız forvet, İttihat ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçtiğimiz kış transfer döneminde bonservissiz olarak Hilal'e katılmıştı.

Katılımından bu yana, eski Real Madrid forveti çeşitli müsabakalarda "Lider" ile 14 maça çıktı; bu maçlarda 10 gol atmayı başarırken 5 de asist yaptı.

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