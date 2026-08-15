Hilal kulübü, Fransız forvet Karim Benzema'yı içinde bulunulan sezonda takım kadrosundan çıkarmayı düşünmeye başlayarak sürpriz bir karar aldı.

Suudi gazeteci Ahmed el-Aclan, Hilal kulübünün mevcut yaz transfer döneminde yeni bir golcü forvet transfer etmeyi başarması halinde Benzema ile mali bir uzlaşma yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Bu haberler, Fransız forvetin çıkardığı krizden bir gün sonra geldi. Benzema, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feyha'yı 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmada, 70. dakikada oyundan alınması kararına itiraz etmişti.

Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, maçın bitiminin ardından Benzema'nın öfkesini haklı buldu ve mümkün olan en fazla süreyi oynamak istemesinin doğal olduğunu belirtti.

Fransız forvet, İttihat ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçtiğimiz kış transfer döneminde bonservissiz olarak Hilal'e katılmıştı.

Katılımından bu yana, eski Real Madrid forveti çeşitli müsabakalarda "Lider" ile 14 maça çıktı; bu maçlarda 10 gol atmayı başarırken 5 de asist yaptı.