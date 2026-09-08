Sürekli Ruben van Bommel konuşuluyor ama onu da yazabilirsiniz

Ro-Zangelo Daal bu sezon Valentijn Driessen ve Mike Verweij’i etkiliyor. Driessen’e göre AZ’nin 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Hollanda Milli Takımı’nın radarına girmesi an meselesi gibi görünüyor.

AZ yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Ağustos başında PSV karşısında alınan 0-4’lük galibiyetin ardından Johan Cruijff Schaal kazanıldı. Alkmaar ekibi VriendenLoterij Eredivisie’de de yoluna hatasız devam ediyor: beş maç, beş galibiyet.

Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde “AZ’de yaşananlar gerçekten çok etkileyici” dedi. “Öyle çok kolay bir fikstürleri de olmadı. Normal şartlarda Utrecht deplasmanı ve Heerenveen deplasmanı hiçbir takım için çocuk oyuncağı değildir. Yani görece zorlu bir fikstürden geçtiler.”

Verweij’e göre öne çıkan isimlerden biri Daal. “Geçen sezon da ondan bazı ışıklar görmüştünüz. Şimdi ise çok güvenilir, istikrarlı bir oyuncuya dönüşüyor. Gerçekten çok iyi bir sol kanat.”

Driessen de ona katılıyor. “Ve gol atacak. Aslında bunu çok az yapıyordu. Tabii çok gol atmıyordu, şimdi ise atıyor. Ne yapacağını biliyorsunuz ama yine de golü atıyor. Bu gerçekten çok özel. Bunlar ekstra kaliteye sahip oyuncular.”

“Yani evet, biz her seferinde Ruben van Bommel’den bahsediyoruz ama Daal’ı da yazabilirsiniz. Xavi’nin radarında mı bilmiyorum ama kendisini böyle göstermeye devam ederse kesinlikle girer. Bunu çok yüksek bir skor katkısıyla birleştiriyor. Muhtemelen Van Bommel’den bile daha yüksek, üstelik o PSV’de oynuyor.”

AZ altyapısından yetişen Daal, Alkmaar ekibinin bu sezon çıktığı altı maçın tamamında ilk 11’de yer aldı. Bu karşılaşmalarda beş gol ve bir asist üretti.