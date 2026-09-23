Barcelona, önümüzdeki kış transfer döneminde yeni transferler gerçekleştirmek isterse büyük zorluklarla karşılaşacak.

"Marca" gazetesine göre Barcelona, kış transfer döneminde herhangi bir transfere ihtiyaç duymayacağı konusunda kendine güveniyor. Zira Hansi Flick'in ekibi, 8 maçının tamamını kazanmasının ardından mükemmel bir seviyede rekabet ediyor ve her mevkide en az iki oyuncuya sahip.

Bununla birlikte, takviyeye ihtiyaç duyulursa öncelikle bazı oyunculardan kurtulmaları gerekecek. Zira mali durum düzelmiş olsa da, bu kayda değer bir biçimde gerçekleşmiş değil.

Barcelona önümüzdeki kış transfer döneminde mali fair play konusunda olumlu bir siciline sahip olacak olsa da, bu durum kulübün herhangi bir transfer gerçekleştirmesine imkân tanımıyor.

Barcelona Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferran Olivé, çarşamba günü "Què t'hi jugues!" programında şunları söyledi: "Bazı oyuncuları satmamız gerekiyor."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Mali fair play sicilimiz olumsuzdu. 1-1 sicile ulaşmak beş yılımızı aldı. Kolay olmadı."

Olivé sözlerini şöyle sürdürdü: "A takımın verimli çalışabilmesi için gerekli araçların sağlanması gerekir. Her şey kazanmakla ilgili. Sorumluluğu devraldığımızda kaynaklardan yoksunduk. Beni en çok endişelendiren ve en büyük önceliğim, Camp Nou stadyumu projesini tamamlamak."

Şu vurguyu yaptı: "Stadyumun tamamlanması ve takımın iyi performansıyla birlikte sponsorluklar artacak ve mağazalarda daha fazla satış yapacağız. Bu olumlu bir döngü. Bu nedenle üyelerden finansman tavanını artırmalarını istiyoruz, çünkü bu projenin temel taşı."

Tahminler, Spotify Camp Nou gelirlerinin yıllık 425 ile 450 milyon sterlin arasında olacağını gösteriyor.

Başkan yardımcısı özellikle Camp Nou stadyumunun ekonomik önemini vurguladı.

Ferran Olivé şunları açıkladı: "Etüt yapıldığında ve yatırımcılar katıldığında, 350 ile 375 milyon arasında gelir elde edeceğimiz tahmin ediliyordu. VIP koltukları satmakta daha fazla zorlanacağımızı düşünüyorduk, ancak neredeyse tamamı satıldı. Başarı göz kamaştırıcı oldu. Gelirler şimdi 425 ile 450 milyon sterlin arasında tahmin ediliyor."