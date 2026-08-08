Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı, efsane Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin ölüm haberi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Başta "infobae" gazetesi ve "Rosario3" ağı olmak üzere Arjantin medyası, Lionel Messi'nin babasının 68 yaşında hayatını kaybettiği haberini yayımladı.

Katalonya Radyosu da bu şok edici ölüm haberini Arjantin medyasına dayandırarak aktardı; ancak henüz resmî bir açıklama ya da büyük uluslararası gazetelerden bir teyit bulunmuyor.

Arjantin medyası, Jorge Messi'nin birkaç ay süren ağır bir hastalıkla mücadelesinin ardından Rosario şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Arjantin medyası, Jorge Messi'nin muzdarip olduğu hastalığı Dünya Kupası müsabakaları sırasında ortaya çıkarmıştı.

Jorge Messi'nin, oğlunun futbol dünyasındaki adımlarını yönlendirmeyi erken yaşlardan itibaren üstlendiği hatırlatılıyor. Ayrıca o dönemin genç oyuncusunun 2000 yılında, Lionel yalnızca 13 yaşındayken Barcelona kulübüyle bağlantısını kurmaktan sorumlu olan da kendisiydi.

Oyuncu menajerliğine geçtikten sonra Jorge Messi, sahip olduğu büyük potansiyeli keşfettiği andan itibaren kendisini tamamen oğlunun kariyerine adadı.