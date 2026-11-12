Kylian Mbappe'nin İtalya karşılaşması öncesi Fransa Milli Takımı antrenmanlarına katılmaması, sıradan bir sağlık haberi olmaktan öteydi; çünkü bu gelişme, Fransa kampının son derece hassas bir anında geldi. Fransız basın kaynakları, milli takım kaptanı ile teknik direktörü Zinedine Zidane arasındaki ilişkinin gergin olduğunu, bunun arkasında ise Mbappe'nin sahadaki pozisyonu ve kullanılma şekliyle ilgili anlaşmazlıkların yanı sıra soyunma odasındaki ideal olmayan ortamın bulunduğunu ortaya koymuştu.

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Zidane, Avrupa Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak iki kritik karşılaşmada yıldızından yararlanmayı umarken, Mbappe'nin arka adale kasında bir kas sorunu yaşadığına dair haberlerin gelmesi, "L'Equipe" gazetesinin raporuna göre İtalya karşısındaki mücadeleye katılımını devre dışı bıraktı; Türkiye maçına yetişebileceği umudu ise sürüyor.

Paris Saint-Germain oyuncusu Fransız Senny Mayulu'nun, ilk kez olmak üzere A Milli Takım'a katılmak için resmen davet edildiğinin açıklanmasıyla şüpheler arttı. Bu davet, sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden Zidane'ın yaşadığı sayısal eksikliği telafi etmek amacıyla gerçekleşti; milli takım kaptanının durumu ise hâlâ merakla bekleniyordu.

Daha sonra Zidane bu şüpheleri doğrulayarak gerçeğe dönüştürdü ve Mbappe'nin Azzurri ile karşılaşmada yer almayacağını açıkladı.

Ancak şu an kendini dayatan soru, sakatlığın niteliğini ve sahalardan uzak kalma süresini aşıyor: Mbappe gerçekten yeni bir fiziksel sorun mu yaşıyor, yoksa krizin zamanlaması, Fransız yıldız için yeni bir altın dönem olması gereken bir projenin başında, kendisiyle teknik direktörü arasındaki uçurumun genişlediğini mi yansıtıyor?

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Soru işaretleri doğuran bir zamanlamada sakatlık

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Mbappe'nin milli takıma katılmadan önceki teknik ve fiziksel durumu göz önüne alındığında, durumuyla ilgili soru işaretleri artıyor.

Oyuncu, Real Madrid ile seçkin bir dönem yaşıyor; Sevilla karşısında bir ikili ve Barcelona'ya karşı El Clasico'da belirleyici bir gol dahil olmak üzere 3 maçta 4 gol kaydetmesinin ardından, resmen ekim ayının İspanya La Liga'nın en iyi oyuncusu seçildi.

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İspanya La Liga Birliği'nin yayımladığı resmi istatistiklere göre Mbappe, ayı turnuvada 11 gol ve 2 asistle kapattı; ayrıca bu sezon o zamana kadar Real Madrid'in turnuvadaki 12 maçının tamamında, toplam 1000 dakikayı aşan bir süreyle görev aldı.

Anlaşmazlığın başlangıcı: Dembele, Mbappe'yi favori mevkisinden ediyor

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"L'Equipe" gazetesinin ortaya koyduğu ve Fransız ile İspanyol basınının aktardığına göre, Mbappe ile Zidane arasındaki krizin kökleri, yeni teknik direktörün Fransa Milli Takımı ile ilk kampına dayanıyor; o kampta Les Bleus kaptanı tarafından tam olarak kabul görmeyen taktiksel bir karar alınmıştı.

Zidane, Paris Saint-Germain yıldızının hücum derinliğindeki yeteneklerinden yararlanmaya çalışarak, Ousmane Dembele'ye santrfor rolünü verirken, Mbappe'yi son dönemde alıştığı net forvet mevkisi yerine sol kanatta oynatmaya karar verdi.

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Bu karar, özellikle bu mevkinin Real Madrid ile gelişiminin temel bir parçası haline gelmesinin ve milli takımın hücum projesinde merkezî oyuncu olma isteğinin ardından, kendisini net bir forvet olarak gören Mbappe için hassas bir konuydu.

"L'Equipe", bu değişikliği, Mbappe'nin Dembele lehine kanada çekilmesine atıfla, bir oyuncunun konumunun gerilemesi karşılığında bir diğerinin terfi etmesi olarak yorumlanabilecek bir karar diye niteledi.

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Karşılaşmanın perde arkasını ortaya koyan yeni bir anlatı

Zidane ile Mbappe arasındaki ilişkinin niteliğiyle ilgili belirsizliği artıran yeni bir gelişmede, Fransız program sunucusu Cyril Hanouna, Les Bleus kaptanının İtalya karşısında oynamaya yönelik tutumu üzerine iki tarafı milli takım kampında bir araya getirdiği iddia edilen gergin bir diyaloğun ayrıntılarını açıkladı.

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Hanouna, W9 kanalındaki "Tout beau, tout neuf" programına çıktığı sırada, milli takımın bir dizi oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar ışığında Mbappe'nin oynamaya hazır olup olmadığı konusunda çekince belirttiğini, Zidane'ın ise anlatımına göre ona maçta yer almayacağını sert bir biçimde söyleyerek, "Yerinde kalacaksın" diye eklediğini ileri sürdü.

Fransız program sunucusu, Zidane'ın Mbappe'ye eski teknik direktör Didier Deschamps'ın gösterdiği hoşgörüyle yaklaşmayacağına işaret etti; yeni teknik direktörün milli takım içinde daha katı kurallar dayattığını değerlendirdi ve Fransız forvet ile soyunma odasındaki bazı takım arkadaşları arasında, yalnızca teknik direktörle değil, bir gerginlik bulunduğunu öne sürdü.

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Hanouna, Zidane'ın oyuncunun talimatlara uyması ve kamp içinde uygun bir şekilde davranması koşuluyla, Mbappe'nin yaklaşan Türkiye karşılaşmasına katılmasına kapıyı açık bıraktığını ekledi.

Bu anlatının ciddiyetine rağmen, söz konusu ifadeler Fransız program sunucusuna atfedilen iddialar olmaya devam ediyor ve iddia edilen diyaloğun ayrıntılarına ilişkin bağımsız bir doğrulama gelmedi; ancak bunlar, özellikle krizin Fransa Milli Takımı kaptanının sakatlığıyla ilgili haberlerle aynı zamana denk gelmesiyle, Mbappe ve Zidane ilişkisini çevreleyen sorulara yeni bir boyut ekliyor.

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Soyunma odası krizi: Mbappe artık ittifakı sağlayamıyor mu?

Daha da karmaşık olan şey, olası anlaşmazlıkların yalnızca Zidane'la ilgili olmaması; zira "L'Equipe"in yayımladığı raporlar, Mbappe'nin Fransa Milli Takımı içindeki bazı takım arkadaşlarıyla ilişkisinde bir soğumanın varlığını ortaya koydu ki bu, oyuncunun önceki yıllarında alıştığı atmosferden bir sapmayı temsil eden bir gelişme.

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Raporlar, bu atmosferin bir bölümünü Mbappe ile Dembele arasındaki 2026 Ballon d'Or rekabetine ve buna eşlik eden, medya aracılığıyla yapılan karşılıklı açıklamalara bağlıyor; Real yıldızı ise ardından kişisel temaslarla durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Mbappe, geçtiğimiz 21 eylülde "L'Equipe" gazetesine yaptığı açıklamalarda Dembele ile bir anlaşmazlığının bulunmadığını teyit etmiş, takım arkadaşının kendisinin bir dostu olduğunu ve ilişkilerinin ödül yarışından etkilenmediğini söylemişti.

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Ancak daha yeni raporlar, Mbappe'nin soyunma odası içinde yalnızlık hissettiğinden ve aralarında Rayan Cherki, Marcus Thuram ve Michael Olise'nin de bulunduğu bazı oyuncularla ilişki çevresini genişletme çabasından söz etti; bunlar tüm takım arkadaşlarından mutlaka beklenen karşılığı görmeyen girişimlerdi.

Deschamps ile emsaller: Mbappe uluslararası savaşlarını mı seçiyor?

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Mevcut şüpheler, Mbappe ile Fransa'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps arasındaki, oyuncunun milli takım kamplarına katılım taahhüdüne ilişkin kendi payına tartışma dönemleri yaşayan geçmiş ilişkiye dönülmeden ele alınamaz.

En dikkat çekici olaylar 2024 sonbaharında yaşandı; Mbappe, o dönemde Real Madrid ile sahalarda görünmesine rağmen ekim ve kasım kamplarında yer almadı.

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Ekimde Deschamps, bir kas sakatlığından dönmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında yedek olarak oynamasına ve ardından İspanya La Liga'da Villarreal karşısında ilk on birde yer almasına rağmen onu kadroya çağırmadı.

Kasımda ise Fransız teknik direktör, oyuncunun milli takıma katılma isteğini açıklamasına ve bunu bizzat Deschamps'ın da teyit etmesine rağmen, onu yeniden kadro dışı bırakarak herkesi şaşırttı; kararın istisnai olduğunu ve yalnızca o kampla ilgili bulunduğunu belirtti.

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Olay, özellikle Mbappe'nin Real Madrid ile oynayabilecek durumdayken milli takımda yer almaması nedeniyle geniş eleştirilere yol açtı; bazıları uluslararası ara dönemleri sırasında önceliklerinin niteliğini sorgulamaya gitti.

Ancak o olayı oyuncuyu kaytarmakla suçlamaya indirgememek önemli; zira Deschamps, kararlarının oyuncunun hazır bulunuşluğunun ve çevresindeki koşulların değerlendirilmesiyle bağlantılı olduğunu açıkladı ve Mbappe mart 2025'te milli takıma döndü.

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Bu arka plan, Mbappe'nin milli takıma olan taahhüdü etrafındaki tartışmanın yeni olmadığını ve oyuncunun, kasıtlı olarak uzak durduğuna dair kanıtlar bulunmadığında bile daha önce de benzer sorular arasında kaldığını ortaya koyuyor.

Zidane ile önceki bir sakatlık: ideal olmayan bir başlangıç

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İşin çelişkili yanı, Mbappe'nin Zidane ile ilişkisinin, teknik direktörün milli takımla serüveninin başında da benzer tıbbi bir gelişmeye zaten tanık olmuş olmasıdır.

Geçtiğimiz 25 eylülde, Zidane'ın Les Bleus teknik ekibinin başında Türkiye karşısındaki ilk maçında Mbappe tek galibiyet golünü kaydetti; ancak ardından sol dizinde ağrılar gerekçesiyle sahadan çıktı ve 58. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Zidane karşılaşmanın ardından oyuncunun durumunun devam etmesini riske atmaya izin vermediğini açıkladı ve tedavi görmek için Madrid'e dönmesinin gerekli olduğunu vurguladı; ardından Fransa Futbol Federasyonu tendon sakatlığı yaşadığını teyit etti.

Nitekim Mbappe, kampın geri kalanından kadro dışı bırakılmasının kesinleşmesinin ardından, milli takımın takip eden üç maçında yer almadı.

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Zidane yıldızını kaybedecek mi?

Çelişkili görünen şey, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın dümenini Mbappe'nin büyük desteğiyle devralmasıdır; zira Mbappe, Real Madrid efsanesinin Les Bleus'ü çalıştırması fikrinin en önde gelen savunucularından biriydi.

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İkili arasındaki ilişkinin, Zidane'ın Mbappe nezdinde sahip olduğu tarihsel konum ve iki taraf arasındaki karşılıklı takdir göz önüne alındığında, yeni proje için bir güç noktası oluşturması gerekiyordu.

Ancak ilk aylar, karşılıklı saygının, özellikle formasını giydiği her takımda hücum projesinin merkezi olmaya alışmış Mbappe çapında bir oyuncu söz konusu olduğunda, teknik uyumu güvence altına almaya mutlaka yetmediğini ortaya koydu.

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Ve şimdi Zidane, kaptanının sakatlığının taktiksel anlaşmazlıklardan ve iki taraf arasındaki gerginlikten söz eden raporlarla aynı zamana denk gelmesinin, üstelik Real yıldızının soyunma odası içinde rahatsızlık hissetmesinin ardından, erken bir sınavla karşı karşıya buluyor kendisini.

Zidane'ın Mbappe'nin dönüşünü beklediği bir dönemde, en önemli soru şu olarak kalıyor: Teknik direktör bir numaralı yıldızını kontrol altına alıp ilişkiyi doğal mecrasına geri getirebilecek mi, yoksa erken anlaşmazlıklar Fransa Milli Takımı ile projesini tehdit eden bir savaşa mı dönüşecek?

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Siyasi bir sakatlık ya da Mbappe'nin kasıtlı olarak yer almaması söylemine gelince, bu şimdiye kadar güvenilir kanıtlarla desteklenmeyen tahminler çerçevesinde kalıyor; ancak fiziksel sorunun açıklanan anlaşmazlıklarla aynı zamana denk gelmesi, iki taraf arasındaki ilişkinin geleceğini çevreleyen soru işaretlerini görmezden gelmeyi zorlaştırıyor.

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