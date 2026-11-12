Kylian Mbappé'nin İtalya maçı öncesinde Fransa Milli Takımı'nın antrenmanlarından uzak kalması, geçici bir sağlık haberinden ibaret değildi. Zira bu gelişme, Fransız basınında yer alan haberlerin milli takımın kaptanı ile teknik direktörü Zinédine Zidane arasındaki ilişkinin gergin olduğunu ortaya koymasının ardından, Les Bleus kampında son derece hassas bir anda geldi. Bu gerginliğin arka planında ise Mbappé'nin sahadaki pozisyonu ve nasıl kullanıldığına dair görüş ayrılıkları ile soyunma odasındaki ideal olmayan atmosfer yatıyordu.

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Zidane, Avrupa Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak iki kritik maçta yıldızından faydalanmayı umarken, Mbappe'nin arka adale kasında yaşadığı kas problemiyle ilgili haberler geldi ve "L'Equipe" gazetesinin haberine göre oyuncunun İtalya karşısında sahaya çıkması gündem dışı kalırken, Türkiye maçına yetişmesi ümidi korunuyor.

Paris Saint-Germain oyuncusu Fransız Senny Mayulu'nun A Milli Takım'a katılmak üzere ilk kez resmen çağrılmasının açıklanmasıyla şüpheler arttı. Bu çağrı, Zidane'ın sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybetmesinin ardından yaşadığı sayısal eksikliği telafi etmek içindi; milli takım kaptanının durumu ise hâlâ beklemedeydi.

Daha sonra Zidane bu şüpheleri doğrulayarak gerçeğe dönüştürdü ve Mbappe'nin İtalya ile karşılaşmada yer almayacağını açıkladı.

Ancak şimdi kendini dayatan soru, sakatlığın mahiyetinin ve yokluk süresinin ötesine geçiyor: Mbappe gerçekten yeni bir fiziksel sorun mu yaşıyor, yoksa krizin zamanlaması, Fransız yıldız için yeni bir altın dönemi temsil etmesi gereken bir projenin başında kendisiyle teknik direktörü arasındaki uçurumun genişlediğini mi yansıtıyor?

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Soru işaretleri doğuran bir zamanlamada gelen sakatlık

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Mbappe'nin milli takıma katılmadan önceki teknik ve fiziksel durumu göz önüne alındığında, durumuyla ilgili soru işaretleri artıyor.

Zira oyuncu, Sevilla'ya karşı attığı ikili ve Barcelona'ya karşı El Clasico'da attığı kritik golü de içeren, 3 maçta 4 gol kaydetmesinin ardından ekim ayında resmen İspanya La Liga'nın en iyi oyuncusu seçilerek Real Madrid'le özel bir dönem yaşıyor.

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İspanya La Liga Birliği'nin yayımladığı resmi istatistiklere göre Mbappe ayı, turnuvada 11 gol ve 2 asistle kapattı; ayrıca o ana kadar bu sezon Real Madrid'in turnuvadaki 12 maçının tamamında, 1.000 dakikayı aşan bir süreyle görev aldı.

Anlaşmazlığın başlangıcı: Dembele, Mbappe'yi favori mevkisinden uzaklaştırıyor

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"L'Equipe" gazetesinin ortaya çıkardığı ve Fransız ile İspanyol medyasının aktardığına göre, Mbappe ile Zidane arasındaki krizin kökleri, yeni teknik direktörün Fransa Milli Takımı ile ilk kampına dayanıyor; o kampta Zidane, Les Bleus'nün kaptanı nezdinde tam olarak kabul görmeyen taktiksel bir karar aldı.

Zidane, Paris Saint-Germain yıldızının hücum derinliğindeki yeteneklerinden faydalanmaya çalışarak Ousmane Dembele'ye forvet rolü verirken, Mbappe'yi son dönemde oynamaya alıştığı net forvet mevkisi yerine sol kanatta görevlendirmeye karar verdi.

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Bu karar, kendisini net bir forvet olarak gören Mbappe açısından hassastı; özellikle de bu mevki Real Madrid'deki gelişiminin temel bir parçası hâline geldikten ve milli takımın hücum projesinde merkezî oyuncu olma arzusu göz önüne alındıktan sonra.

"L'Equipe" bu değişikliği, Mbappe'nin Dembele'nin derinlikteki lehine kenara itilmesine atıfla, bir oyuncunun konumunda gerileme buna karşın diğerinin terfisi olarak yorumlanabilecek bir karar diye nitelendirdi.

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Soyunma odası krizi: Mbappe artık ortak kabul görmüyor mu?

Daha karmaşık olan ise olası anlaşmazlıkların yalnızca Zidane'la ilgili olmaması. Zira "L'Equipe"in yayımladığı haberler, Mbappe'nin Fransa Milli Takımı içindeki bazı takım arkadaşlarıyla ilişkisinde bir soğukluk olduğunu ortaya koydu; bu gelişme, oyuncunun önceki yıllarda alıştığı atmosferden bir sapmayı temsil ediyor.

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Haberler, bu havanın bir kısmını Mbappe ile Dembele arasında 2026 Ballon d'Or için verilen rekabete ve buna eşlik eden, Real yıldızının kişisel görüşmelerle durumu kontrol altına almaya çalışmasından önce medya aracılığıyla karşılıklı yapılan açıklamalara bağlıyor.

Mbappe, geçtiğimiz 21 eylülde "L'Equipe" gazetesine yaptığı açıklamalarda Dembele ile bir anlaşmazlığı bulunmadığını teyit etmiş ve takım arkadaşının kendisinin dostu olduğunu, ilişkilerinin ödül için verilen rekabetten etkilenmediğini söylemişti.

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Ancak daha yeni haberler, Mbappe'nin soyunma odası içinde kendini yalnız hissettiğinden ve aralarında Rayan Cherki, Marcus Thuram ve Michael Olise'nin de bulunduğu bazı oyuncularla ilişki çevresini genişletmeye çalıştığından bahsetti; bu girişimler mutlaka tüm takım arkadaşlarından beklenen karşılığı görmedi.

Deschamps ile yaşanmışlıklar: Mbappe milli maçlarını seçiyor mu?

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Mevcut şüpheler, Mbappe ile Fransa'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps arasındaki geçmiş ilişkiye dönülmeden tartışılamaz; bu ilişki de oyuncunun milli kamplara katılma konusundaki bağlılığına dair tartışma dönemlerine sahne olmuştu.

En dikkat çekici olaylar, Mbappe'nin o dönemde Real Madrid formasıyla sahaya çıkmasına rağmen ekim ve kasım kamplarında yer almadığı 2024 sonbaharında yaşandı.

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Ekim ayında Deschamps, Mbappe'yi kas sakatlığından dönmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı sonradan oyuna girmesine ve ardından İspanya La Liga'da Villarreal'e karşı ilk 11'de yer almasına rağmen çağırmadı.

Kasım ayında ise Fransız teknik direktör, oyuncu milli takıma katılma arzusunu açıklamasına rağmen onu yeniden kadro dışı bırakarak herkesi şaşırttı; Deschamps bunu bizzat teyit etti ve kararın istisnai olduğunu, yalnızca o kampla ilgili bulunduğunu açıkladı.

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Bu olay geniş çaplı eleştirilere yol açtı; özellikle de Mbappe Real Madrid ile oynayabilecek durumdayken milli takımda yer almamıştı ve bazıları uluslararası ara dönemlerindeki önceliklerinin niteliğini sorgulamaya gitti.

Ancak bu olayı, oyuncuyu kaçamak yapmakla suçlayarak indirgememek önemli; zira Deschamps kararlarının oyuncunun hazır bulunuşluğunun ve çevresindeki koşulların değerlendirilmesiyle bağlantılı olduğunu açıklamış, ayrıca Mbappe mart 2025'te milli takıma dönmüştü.

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Bu arka plan, Mbappe'nin milli takıma bağlılığına dair tartışmanın yeni olmadığını ve oyuncunun, uzaklaşmayı kasıtlı olarak yaptığına dair hiçbir kanıt yokken bile daha önce benzer sorgulamaların ortasında kendini bulduğunu ortaya koyuyor.

Zidane ile önceki sakatlık: İdeal olmayan bir başlangıç

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İşin ilginç yanı, Mbappe'nin Zidane ile ilişkisinin, teknik direktörün milli takımdaki serüveninin başında da benzer bir tıbbi gelişmeye sahne olmasıydı.

Geçtiğimiz 25 eylülde, Zidane'ın Les Bleus'nün teknik heyetinin başındaki ilk maçında Türkiye karşısında Mbappe, galibiyeti getiren tek golü attı; ancak sol dizinde ağrı olduğu gerekçesiyle sonrasında sahadan çıktı ve 58. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Zidane maçın ardından, oyuncunun durumunun devam etmesini riske atmaya izin vermediğini açıklayarak tedavi görmek üzere Madrid'e dönmesi gerektiğini vurguladı; ardından Fransa Futbol Federasyonu oyuncunun tendon sakatlığı yaşadığını teyit etti.

Nitekim Mbappe, kampın geri kalanından kadro dışı bırakılmasının kesinleşmesinin ardından milli takımın sonraki üç maçında yer almadı.

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Zidane yıldızını kaybediyor mu?

İşin ilginç yanı, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın yönetimini Mbappe'nin büyük desteğiyle devralmış olması; zira Mbappe, Real Madrid efsanesinin Les Bleus'yü çalıştırması fikrinin en önde gelen savunucularından biriydi.

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İkisi arasındaki ilişkinin, Zidane'ın Mbappe nezdindeki tarihsel konumu ve iki taraf arasındaki karşılıklı takdir göz önüne alındığında, yeni proje için bir güç noktası temsil etmesi bekleniyordu.

Ancak ilk aylar, karşılıklı saygının teknik uyumu garanti etmek için mutlaka yeterli olmadığını ortaya koydu; özellikle de Mbappe çapında, formasını giydiği her takımda hücum projesinin merkezinde olmaya alışmış bir oyuncu söz konusu olduğunda.

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Ve şimdi Zidane, kaptanının sakatlığının taktiksel anlaşmazlıklardan ve iki taraf arasındaki gerginlikten bahseden haberlerle ve ayrıca Real yıldızının soyunma odası içindeki rahatsızlık hissiyle aynı zamana denk gelmesinin ardından, erken bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

Zidane, Mbappe'nin dönüşünü beklerken en önemli soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Teknik direktör, bir numaralı yıldızını kontrol altına alıp ilişkiyi doğal mecrasına geri döndürebilecek mi, yoksa erken dönemdeki anlaşmazlıklar Fransa Milli Takımı ile projesini tehdit eden bir savaşa mı dönüşecek?

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Siyasi bir sakatlıktan ya da Mbappe'nin kasıtlı olarak yokluğundan söz etmeye gelince, bu şimdilik güvenilir kanıtların desteklemediği tahminler çerçevesinde kalıyor; ancak fiziksel sorunun açıklanan anlaşmazlıklarla aynı zamana denk gelmesi, iki taraf arasındaki ilişkinin geleceğini çevreleyen soru işaretlerini görmezden gelmeyi güçleştiriyor.

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