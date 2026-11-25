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Jamal Musiala, nörolojik rahatsızlığına ilişkin tartışmada Bayern Münih'e uzlaşma adımı atmış görünüyor. Bu adım, en ufak şüpheleri bile gidermeyi de amaçlıyor olabilir.

Sport Bild'in haberine göre zor günler geçiren yıldız oyuncu, Bayern Münih'in kendisine bakan doktorların elindeki “dosya ve belgeleri şeffaf biçimde incelemesine izin verdi”. Musiala, rahatsızlığı nedeniyle Münih ekibinin takım doktorları veya kulübün görüşmek istediği nörologlar tarafından değil, bizzat seçtiği ve hekimlik sır saklama yükümlülüğüne tabi olan iki uzman tarafından tedavi ediliyor.

Bu durum, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin ağırlıkta olduğu güçlü denetim kurulunun yeterli ve şeffaf biçimde bilgilendirilmediğini düşünmesi nedeniyle kulüp içinde rahatsızlığa yol açmış görünüyor. Stern'in salı günü yayımladığı dikkat çekici haber, Bayern Münih'in önde gelen isimlerinin Musiala ile danışmanlarının rahatsızlıkla ilgili ayrıntıları ve kötü haberleri, örneğin geçen haftanın pazartesi günü yeniden yaşadığı absans nöbetini, bilerek gizlediğinden şüphelendiğini bile öne sürdü.

Ardından meşhur “saldırı birimi” devreye girdi. Rummenigge, geçen cuma Musiala'nın eski gücüne kavuşacağına dair kuşkularını kamuoyu önünde açıkça dile getirdi ve Şubat 2025'te imzalanan dev sözleşmenin değiştirilmesini ısrarla istedi . Süddeutsche Zeitung'a göre bu sözleşme, maddeleri ve “ek anlaşmaları” sayesinde Musiala'ya yılda 30 milyon euroya kadar kazandırabilir.

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Bayern Münih ile Musiala'nın danışmanları görüştü mü?

Musiala, sözleşmeyi imzaladıktan kısa süre sonra, Nisan 2025'te izin verilen 120 km/sa yerine 194 km/sa hızla giderken, kız kardeşi de ön yolcu koltuğundayken ciddi bir trafik kazası yaptı. Stern, salı günü Bayern Münih'teki bazı kişilerin, kazanın o dönemde Musiala'nın absans nöbetleriyle bağlantılı olup olmadığını sorguladığını bildirdi.

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Sport Bild'e göre Musiala'nın rahatsızlığı, sözleşmesinin uzatılmasından birkaç ay sonra tespit edildi. Musiala'nın ardından kulübü ve Christian Schmid'in de aralarında bulunduğu 11WINS'teki danışmanlarını “aynı anda” bilgilendirdiği belirtildi.

Birkaç hafta önce Musiala'nın yüksek temel maaşını göz önünde bulundurarak bir “ikilem”den söz eden Uli Hoeneß ile Rummenigge'nin kamuoyu önünde dile getirdiği kuşkuların ardından, bu konuda yeniden sükûnet sağlanması bekleniyor.

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Musiala'nın danışmanları Schmid ve Tobias Altschäffl, salı günü hassas konuyu CEO Jan-Christian Dreesen, başkan Herbert Hainer ve sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ile görüşerek gerilimi azaltmak için Säbener Straße'deydi. En azından Eberl'e göre bunu başardılar.

“Çok ama çok yapıcı bir görüşmeydi” diyen Eberl, Bayern Münih kafilesi Lille'deki Şampiyonlar Ligi maçı için yola çıkmadan önce konuştu. Görüşmenin sonucu neydi? Eberl, “Asıl sihirli sözcük şu: Sakinlik, ona zaman tanımak ve güven” dedi. Teknik direktör Vincent Kompany, sportif direktör Christoph Freund ve kendisinden oluşan sportif yönetimin, Musiala'nın yeniden en üst düzeyine ulaşabileceğine “yüzde 100 inandığını” söyledi.

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Eberl, toplantıda para veya Musiala'nın milyonlar değerindeki sözleşmesinde olası bir değişiklik hakkında konuşulmadığını da belirtti. “Ortak görüş, ortamı sakinleştirmekti. Bu çocuğa hak ettiği desteği vermekti.”