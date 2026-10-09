Brezilyalı yıldız Raphinha, Barcelona forması altında en yüksek futbol seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Katalan kulübüne olan sevgisi ve oyunu anlama biçimi, geldiği günden bu yana pek çok tartışmaya yol açtı; çünkü o, her maçı eşi benzeri bulunması güç bir yoğunlukla yaşayan, tutkulu bir oyuncu. Yüzde 100 vermekle yetinmiyor, her zaman yüzde 200 ortaya koymayı amaçlıyor; bu özellik ona zaman zaman çok şey kaybettirmiş olsa da, ulaştığı futbolcu kişiliğinin büyük bölümünü açıklıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, işler Raphinha için Barcelona'da her zaman kolay olmadı. İlk sezonunda sorgulandı ve bazıları onunla yapılan transferin bir hata olduğunu düşündü; çünkü işler beklendiği gibi gitmiyordu ve tüm çabalarına rağmen istenen teknik istikrarı sağlayamadı. Ancak ısrar etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi ve bir oyuncunun çalışma ve fedakârlık sayesinde karmaşık bir durumu nasıl tersine çevirebileceğinin en iyi örneklerinden biri hâline geldi. Brezilyalı millî oyuncu, yeteneklerine inanmayı sürdürdü ve sonunda Katalan takımındaki en belirleyici oyunculardan biri oldu.

Şu anki dönüm noktası ise, kendisini her zaman öne çıkaran yoğunluğu korurken işlerin de artık lehine dönmesinde yatıyor. Olgunluk kazandıktan sonra, daha önce göstermediği bir düzenlilikle maçları belirleyebilme yeteneğine sahip oldu; bu da performansını onu takımın en önemli oyuncuları arasına yerleştirdi. Hem oyuncu hem de kulüp, isminin Ballon d'Or ödülüne aday 30 kişilik listede yer almamasını anlamakta güçlük çekiyor.

Raphinha'nın bağlılığı yeşil sahanın sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Soyunma odası içindeki en sevilen oyunculardan biri olan Raphinha, takımın liderlerinden birine dönüştü ve genç oyunculara özel bir ilgi gösteriyor. Takım arkadaşlarına ve kendisine karşı sert bir tutum sergiliyor; sorumluluklarının bir kısmının, takımın en yüksek seviyesini sürekli korumasına yardımcı olmak olduğunun farkında.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

"Sport" gazetesi, ilk takım oyuncularından birine yakın kaynaklara dayanarak şunları aktardı: "Onu öldürmek istediğimiz anlar oluyor; çünkü seninle oynayan bir antrenör gibi. Enerjini sonuna kadar sıkıyor ve her zaman senin için en iyisini arıyor. Ama o bir lider ve sonunda her zaman haklı olduğunu öğrendik; yaptığı şey inanılmaz." Bu itiraflar, takımı içeriden nasıl yönettiğini açıkça gözler önüne seriyor.





Raphinha'nın Alman teknik direktör Hansi Flick ile ilişkisi ise olağanüstü. İki taraf futbol üzerine sürekli konuşuyor ve soyunma odasındaki talep ve bağlılık düzeyi konusunda birbiriyle örtüşen bir vizyonu paylaşıyor. Brezilyalı, karşılıklı bir ilişki içinde Alman teknik direktörün en çok güvendiği adamlardan biri hâline geldi; çünkü Flick, mesajlarını diğer takım arkadaşlarına iletebilecek bir oyuncuya sahip olduğunu biliyor ve bu, pek çok genç unsur barındıran bir soyunma odasında son derece önemli.

Aynı enerji ve dinamizm, Brezilya millî takımına katıldığında da kendini gösteriyor. Raphinha hem Barcelona'ya hem de ülkesinin millî takımına karşı büyük bir sorumluluk hissediyor ve giydiği forma ne olursa olsun her zaman en iyi seviyesini ortaya koymak istiyor. Brezilya ile millî arasında iki kez sakatlanarak dönmüş ve Barcelona onun tam formda dönmesini tercih ediyor olsa da, kulüp onun kişiliğini çok iyi tanıyor. Aynı kaynaklar "Sport"a şunları aktardı: "O, sahaya çıktığında çabasını saklayan oyunculardan değil; onu benzersiz kılan da bu."

Bu, gereksiz riskler alması gerektiği ya da sakatlığın iyi bir haber olduğu anlamına gelmiyor; aksine, rekabet etme biçimi, neden her zaman en uç noktaya ulaşmaya çalıştığını açıklıyor. Çünkü ondan daha az yoğunlukla oynamasını istemek, aslında ondan Raphinha olmaktan vazgeçmesini istemek anlamına geliyor.

İşte tam da bu nedenle, Brezilyalı yıldız bu hafta sonu Getafe karşısında forma giyme ihtimalini tamamen devre dışı bırakmadı. Zamanında iyileşmenin zor olduğunun farkında olmasına ve kulübün maça yetişmesini karmaşık bir mesele olarak görmesine rağmen, son bir deneme yapmak istiyor. Bugün bireysel antrenman yaptıktan sonra, izlenimlerini öğrenmek için yarın kendisini saha zemininde test etmeyi planlıyor. Maça yetişebilse bile niyet, yedek kulübesinde oturması yönünde; çünkü golcü, maçı oynamayı resmen devre dışı bırakmadan önce vücudunun ne kadar yanıt verdiğini öğrenmek istiyor.

Brezilyalı, sezonun hâlâ uzun olduğunun ve en önemli şeyin mümkün olan en iyi durumda geri dönmek olduğunun farkında. Oynama arzusu bu gerçeği değiştirmiyor; ancak bu arzu, onun ne kadar sadık ve bağlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Sözleşmeler konusunda ise Barcelona, Raphinha'nın performansını ve önemini, üzerinde zaten anlaşılan ve 2030 yılına kadar uzanacak olan sözleşmesini yenileyerek ödüllendirmek istedi. İlk niyet resmî törenin bugün cuma günü yapılması olsa da, futbola veda edeceğini kulübün tribününde açıklamayı planlayan Pedro Rodríguez'in emekliliği ve ayrıca teknik direktör Hansi Flick'in basın toplantısı nedeniyle törenin birkaç gün ertelenmesine karar verildi; bu da programın değiştirilmesini zorunlu kıldı.

Buna bağlı olarak, Raphinha'nın sözleşme yenileme töreninin, Barcelona'nın Türkiye'den dönüşünün hemen ardından önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Törenin çarşamba ile cuma arasında yapılması bekleniyor; kesin günün tarihi ise henüz belirlenmedi.

Bu adım, Barcelona içindeki durumunu tamamen değiştirmeyi başaran bir oyuncuya bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. Yetenekleri sorgulanan bir oyuncu konumundan, soyunma odasının temel bir parçası ve en büyük referanslarından birine dönüştü. Raphinha bu sezona olağanüstü bir seviyede başladı ve daha önce ortaya koyduklarını sürdürdü.

Böylece Barcelona, Raphinha'da sahip olduğu değerin çok iyi farkında. Zaman zaman duygularına yenilen ve çabasını her zaman doğru ayarlayamayan bir oyuncu o; ancak fedakârlığı hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Belki de başarısının en belirgin sırlarından biri budur. Sahip olduğu her şeyi verdiği hâlde işlerin yolunda gitmediği dönemlerin ardından, şimdi takımın en iyi oyuncularından biri olduktan sonra da her şeyini vermeyi sürdürüyor. Çünkü o hiçbir zaman sadece yüzde 99 vermeyi öğrenmedi ve ulaştığı noktaya bakıldığında, bunu değiştirmeye niyetli görünmüyor.