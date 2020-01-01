Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktörler
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Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu kaldığı yerden devam ediyor.
Zirve yarışı son hızıyla sürerken, hangi teknik direktörün takımıyla şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak ediliyor.
Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörleri inceledik.
|TEKNİK DİREKTÖR
|TAKIM
|ŞAMPİYONLUK SAYISI
|Fatih Terim
|Galatasaray
|8
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Trabzonspor
|4
|Christoph Daum
|Fenerbahçe, Beşiktaş
|3
|Mustafa Denizli
|Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş
|3
|Gordon Milne
|Beşiktaş
|3
|Brian Birch
|Galatasaray
|3
|Karl-Heinz Feldkamp
|Galatasaray
|2
|Şenol Güneş
|Beşiktaş
|2
|Todor Veselinovic
|Fenerbahçe
|2
|Özkan Sümer
|Trabzonspor
|2
|Ignac Molnar
|Fenerbahçe
|2
|Ljubisa Spajic
|Beşiktaş
|2
|Gündüz Kılıç
|Galatasaray
|2
|Didi
|Fenerbahçe
|2
|Mircea Lucescu
|Beşiktaş, Galatasaray
|2
|Aykut Kocaman
|Fenerbahçe
|1
|Carlos Alberto Parreira
|Fenerbahçe
|1
|Reiner Hollman
|Galatasaray
|1
|Hamza Hamzaoğlu
|Galatasaray
|1
|Andras Kuttik
|Beşiktaş
|1
|Tomislav Kaloperovic
|Fenerbahçe
|1
|Oscar Hold
|Fenerbahçe
|1
|Leandro Remondini
|Beşiktaş
|1
|Traian Ionescu
|Fenerbahçe
|1
|Jupp Derwall
|Galatasaray
|1
|Eric Gerets
|Galatasaray
|1
|Zico
|Fenerbahçe
|1
|Ertuğrul Sağlam
|Bursaspor
|1
|Ersun Yanal
|Fenerbahçe
|1