Süper Lig

Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktörler

Yorum()
Fatih Terim Galatasaray Coach
Depo Photos
Süper Lig'de sezon kaldığı yerden devam ederken, lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktörlere göz attık.

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu kaldığı yerden devam ediyor.

Zirve yarışı son hızıyla sürerken, hangi teknik direktörün takımıyla şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak ediliyor.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörleri inceledik.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    TEKNİK DİREKTÖR TAKIM ŞAMPİYONLUK SAYISI
    Fatih Terim Galatasaray 8
    Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor 4
    Christoph Daum Fenerbahçe, Beşiktaş 3
    Mustafa Denizli Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3
    Gordon Milne Beşiktaş 3
    Brian Birch Galatasaray 3
    Karl-Heinz Feldkamp Galatasaray 2
    Şenol Güneş Beşiktaş 2
    Todor Veselinovic Fenerbahçe 2
    Özkan Sümer Trabzonspor 2
    Ignac Molnar Fenerbahçe 2
    Ljubisa Spajic Beşiktaş 2
    Gündüz Kılıç Galatasaray 2
    Didi Fenerbahçe 2
    Mircea Lucescu Beşiktaş, Galatasaray 2
    Aykut Kocaman Fenerbahçe 1
    Carlos Alberto Parreira Fenerbahçe 1
    Reiner Hollman Galatasaray 1
    Hamza Hamzaoğlu Galatasaray 1
    Andras Kuttik Beşiktaş 1
    Tomislav Kaloperovic Fenerbahçe 1
    Oscar Hold Fenerbahçe 1
    Leandro Remondini Beşiktaş 1
    Traian Ionescu Fenerbahçe 1
    Jupp Derwall Galatasaray 1
    Eric Gerets Galatasaray 1
    Zico Fenerbahçe 1
    Ertuğrul Sağlam Bursaspor 1
    Ersun Yanal Fenerbahçe 1

    Kapat