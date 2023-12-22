FIFA, Trendyol Süper Lig kulübüne iki dönem transfer yasağı verdi.

Türkiye'de ekonomik kriz derinleştikçe futbol kulüpleri de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Özellikle döviz kurunun son yıllardaki hızlı artışı, kulüplerin giderlerini bir hayli çoğaltmış durumda.

Avrupa kupalarında yer almayan ve bu yüzden Türk Lirası ile gelir elde eden Anadolu kulüpleri, bu tablo karşısında zor süreçlerden geçiyor.

Bunun yanına eskiden kalan borçlar da eklenince FIFA yaptırımları kaçınılmaz oluyor.

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Samsunspor'a transfer yasağı

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, FIFA tarafından iki dönem transfer cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır.

"Alınan haksız karar neticesinde FIFA yalnızca kulübümüze değil, Türk futboluna ve Türk futbol kulüplerimize ciddi darbe vurmuştur."