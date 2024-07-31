Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti

2024-25 sezonu öncesi Trendyol Süper Lig'in logosuyla şampiyonluk kupası yenilendi.

Süper Lig'in yeni sloganı "Futbol Aşkına"

Kupa ve logo yenilendi

Sahanın birçok alanında yeni düzenlemeler yapılacak

NE OLDU? Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonunda logo ve şampiyonluk kupasını yeniledi. Yeni slogan, "Futbol Aşkına" olurken sahanın birçok alanında da yeni düzenlemeler yapılacak.

NE SÖYLENDİ? TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolda 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig'in logosu da yenilendi. Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak. Özgün ve etkileyici logo tasarımı, Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıtıyor.

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Zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor

Trendyol Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor. Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair-play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor.

Uzun vadeli stratejinin yansımaları

Ulusal ve uluslararası deneyimi olan kurumlarla birlikte, Trendyol Süper Lig kulüplerimizin başkan, yönetici, pazarlama departmanları, yayıncı kuruluşlar, sponsorlar ve futbolun tüm paydaşlarıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa'nın üst düzey ligleri ve UEFA turnuvaları değerlendirilerek yeni Trendyol Süper Lig logosu hayata geçirildi.

Türk futbolu; dinamik yapısı ve her geçen gün artan izleyici kitlesiyle Avrupa'nın önde gelen liglerinden biri olma hedefine koşar adımlarla ilerliyor. Trendyol Süper Lig'i sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da dikkatle takip edilen bir markaya dönüştürme vizyonu eşliğinde yenilikçi yaklaşımlarla somut adımlar atılıyor.

Rekor artışla yenilenen yayın haklarıyla Avrupa'nın en değerli 6. ligi olan Trendyol Trendyol Süper Lig'in imajının yenilenmesi, yüzünün değişmesi futbolumuzun marka değerine katkıda bulunacak uzun vadeli bir stratejinin ilk yansımalarından biri olarak görülüyor.

Milyonları peşinden sürükleyen futbol, bu logonun altında toplanacak

Ülkemizde 7'den 70'i tutkuyla saran, milyonlarca insanın hayatının merkezinde yer alan büyülü dünyanın heyecanı, tutkusu artık yeni Trendyol Süper Lig logosu altında yeni mecralara taşınacak. Her yaştan, her kesimden insanı bir araya getiren, dostlukları pekiştiren, toplumun birleşme noktası olan futbolun yeni imajı çağın getirdiği değişime eşlik edecek.

Sahanın birçok alanında yeni düzenlemeler yapılacak

İlk etapta maç başlangıç seremonisinden maç sonu röportaj alanlarına kadar her alanda uygun düzenlemeler yapıldı. Her detayda Trendyol Süper Lig'in yeni logosuna ilham veren futbolun birleştirici gücü, rekabetin heyecanı, sevgi ve rakibe saygı vurgulandı.

Yeni logoyla birlikte şampiyonluk kupası yenilenecek

Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası da bu değişimle birlikte tamamen yenilendi. Yeni tasarımın en dikkat çekici noktası ise ligde sezon boyunca bu kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacak. Ayrıca yenilenen kurumsal kimlikle birlikte yeni sponsorluk alanları geliştirerek, Trendyol Süper Lig kulüplerimize yeni kaynaklar sağlanması amaçlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni sloganı "Futbol Aşkına" oldu

Tüm bu vizyon ve değerleri özetleyen "Futbol Aşkına", Trendyol Süper Lig'in yeni sloganı oldu. Bu slogan, sahada gösterilen mücadeleyi, tribünlerde yaşanan coşkuyu ve her futbolseverin yüreğinde taşıdığı sevgiyi ifade ediyor.