Premier Lig'in Londra kulübü, Trendyol Süper Lig yıldızını renklerine bağlamak üzere.

İngiltere Premier Lig ekibi, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir transfer yapıyor. Londra kulübü, Sivasspor'un genç yıldızını kadrosuna katmak üzere. Yiğidolar'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın yakın zamanda imzayı atması bekleniyor.

Detaylar neler?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz da bu transferi doğruladı. Odyakmaz, İngiliz kulübünün kendilerine resmî teklifte bulunduğunu, oyuncunun transferi konusunda yaptıkları görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

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Hayali Real Madrid'de oynamak

Yunus Emre Konak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Sivasspor formasıyla 17 maça çıktı. Genç oyuncu, söz konusu 17 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Konak, 2023'ün ekim ayında yaptığı bir açıklamada hayalinin Real Madrid olduğunu bildirmişti.

Yunus Emre Konak kimdir?

The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, 10 Ocak 2006'da Batman'da dünyaya geldi.

Futbola 2016'da Batman Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma şansı buldu.

Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.