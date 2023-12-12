Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrasında konuştu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçı sonrasında Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalar:

"Dün akşam oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim kurulumuzla uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MHK Başkanı da şu an yanımızda. Bu alçak saldırıyı yapanlar sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı, alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır.

Haberin devamı aşağıda

"Bugüne kadar hakemleri hedef göstererek, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes, bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyondaki hakem yorumcularının, hakemleri hedef gösteren ve özellikle hakemleri kamuoyunun önüne atan herkes, bu saldırıya zemin hazırlayan müsebbiptir. Yıllar önce olmuş olayları, sanki bugün olmuş gibi gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı suçun sorumlularının ve azmettiricilerinin hakkında devletimizle eşgüdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlamıştır. Buna sebep olan kulüp de en ağır şekilde cezalandırılacaktır. TFF olarak acil toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu saldırı, Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyor ve artık 'Yeter' diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün açıklama yapmak… Hakemlerimiz de bir insan. Onların da hataları olabilir ama bu kadar da yumruk ve tekme atmayı hiçbir hakeme yapamayız. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim. Türk futbolunu dünyaya rezil etmeyelim."

Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın hakemimizi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunacağız. Sağlığı her şeyden önemli. Kemiğinde şu an bir çatlak var. İnşallah daha büyük bir sıkıntı yoktur. Bu konuları daha sonra konuşuruz. Önemli olan futbol camiasının tepkisini göstermesi ve birlik olması. Türk futbolu bunları hak etmiyor. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Futbol maçları bir savaş değil. Sonunda ölüm yok. Bir takım şampiyon olur, bir takım küme düşer. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz."

"HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAMASI LAZIM"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Onlar da gerekenleri söyledi. Hukuki olarak Adalet Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. Biz de toplantıda olduğumuzu söyledik. Gereken çalışmaları yapıp kararımızı alacağımızı söyledik. Onlar da bütün kararlarda bizi desteklediklerini belirttiler. Bizi Kulüpler Birliği Başkanımız aradı. Bazı başkanlar da mesaj atıp bazıları telefon açtı. Bu olayın kesinlikle unutulmaması gerekiyor. Bir hafta ya da on gün sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Sözün bittiği yerdeyiz. Sizler de buna prim vermeyin. Hepimiz bundan zarar görebiliriz."

"YARIN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZ SEVK EDECEK, GEREKEN EN AĞIR CEZAYI VERECEKLER"

Olaya karışan kişilerle ilgili yarın sevklerin yapılacağını aktaran Büyükekşi, "Gerekli cezaları bizim yönetimimiz vermiyor. Kurullarımız var. Yarın hukuk müşavirliğimiz sevk edecek, gereken en ağır cezayı verecekler.

Büyükekşi, UEFA'dan şu ana kadar kendileriyle kimsenin iletişime geçmediğini belirtti. Uluslararası organizasyonlarla ilgili bir endişe duymadığını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Şu anda öyle bir endişemiz yok. Hakemlerimiz, maçların yapılması için en önemli paydaştır. Biz bunu belirtmek istiyoruz. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz."