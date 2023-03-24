Süper Lig gol krallığı: 2022-2023 sezonu

2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia'nın 2022/23 sezonunda gol krallığını kimseye vermeye niyeti yok.
Ancak Mbaye Diagne, Fabio Borini, Haji Wright ve Michy Batshuayi gibi isimler onun yerini almak için gollerine devam ediyorlar.
Peki 2022/23 sezonu Süper Lig gol krallığı listesi nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.
Süper Lig gol kralı kim?
|Oyuncu
|Maç
|İlk 11
|Penaltı
|Gol
|Maç Başına Gol Ortalaması
|Dakika
|Enner Valencia
|21
|18
|10
|25
|1.19
|1583
|Mbaye Diagne
|23
|18
|2
|15
|0.65
|1613
|Fabio Borini
|23
|22
|4
|15
|0.65
|1818
|Haji Wright
|19
|18
|1
|12
|0.63
|1581
|Michy Batshuayi
|15
|12
|2
|10
|0.67
|961
|Umut Nayir
|21
|19
|1
|10
|0.48
|1750
|Valon Ethemi
|23
|20
|2
|10
|0.43
|1699
|Cenk Tosun
|24
|14
|2
|10
|0.42
|1313
|Mauro Icardi
|14
|12
|3
|9
|0.64
|1102
|Rijad Bajic
|24
|24
|2
|9
|0.38
|2048