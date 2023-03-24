Süper Lig gol krallığı: 2022-2023 sezonu

2022-2023 sezonunda Enner Valencia, Mbaye Diagne ve Fabio Borini arasından Süper Lig gol kralı kim?

2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia'nın 2022/23 sezonunda gol krallığını kimseye vermeye niyeti yok.

Ancak Mbaye Diagne, Fabio Borini, Haji Wright ve Michy Batshuayi gibi isimler onun yerini almak için gollerine devam ediyorlar.

Peki 2022/23 sezonu Süper Lig gol krallığı listesi nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Süper Lig gol kralı kim?