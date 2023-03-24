Süper Lig gol krallığı: 2022-2023 sezonu

İdil Erin Tetik
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Enner Valencia, Alanyaspor-FenerbahçeFenerbahce.org
Süper LigE. ValenciaM. DiagneF. Borini

2022-2023 sezonunda Enner Valencia, Mbaye Diagne ve Fabio Borini arasından Süper Lig gol kralı kim?

2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia'nın 2022/23 sezonunda gol krallığını kimseye vermeye niyeti yok.

Ancak Mbaye Diagne, Fabio Borini, Haji Wright ve Michy Batshuayi gibi isimler onun yerini almak için gollerine devam ediyorlar.

Peki 2022/23 sezonu Süper Lig gol krallığı listesi nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Süper Lig gol kralı kim?

OyuncuMaçİlk 11PenaltıGolMaç Başına Gol OrtalamasıDakika
Enner Valencia211810251.191583
Mbaye Diagne23182150.651613
Fabio Borini23224150.651818
Haji Wright19181120.631581
Michy Batshuayi15122100.67961
Umut Nayir21191100.481750
Valon Ethemi23202100.431699
Cenk Tosun24142100.421313
Mauro Icardi1412390.641102
Rijad Bajic2424290.382048

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