Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski'ye Türkiye yolu göründü.

Galatasaray’ın Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin de Edin Dzeko gibi ikon 2 yıldızı kadrosunda bulundurması sebebiyle Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Lewandowski için harekete geçti.

Maddi olarak zor bir transfer gibi gözükse de Beşiktaş, bu konuda çalışmada bulunacak.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Ernest Muci transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’dan destek alan Başkan Hasan Arat’ın, fırsat oluşması halinde yakın ilişkilerini bu kez Lewandowski için kullanacağı vurgulandı.

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27 milyon Euro kazanıyor

Barcelona’ya 2 sene önce Bayern Münih’ten 45 milyon Euro’ya transfer olan Lewandowski’nin yıllık ücreti, vergilerle birlikte 27 milyon Euro bandında...

Sezon performansı

Lewa, bu sezon 44 maçta 23 gol ve 9 asistlik performans ortaya koysa da İspanyol basını, yüksek maaş yükü sebebiyle Barcelona’nın sezon sonunda Polonyalı golcüyle yol ayrımına gidebileceğini belirtiyor...