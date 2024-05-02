Galatasaray’ın Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin de Edin Dzeko gibi ikon 2 yıldızı kadrosunda bulundurması sebebiyle Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Lewandowski için harekete geçti.
Maddi olarak zor bir transfer gibi gözükse de Beşiktaş, bu konuda çalışmada bulunacak.
Ne söylendi?
Fanatik'in haberine göre; Ernest Muci transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’dan destek alan Başkan Hasan Arat’ın, fırsat oluşması halinde yakın ilişkilerini bu kez Lewandowski için kullanacağı vurgulandı.
27 milyon Euro kazanıyor
Barcelona’ya 2 sene önce Bayern Münih’ten 45 milyon Euro’ya transfer olan Lewandowski’nin yıllık ücreti, vergilerle birlikte 27 milyon Euro bandında...
Sezon performansı
Lewa, bu sezon 44 maçta 23 gol ve 9 asistlik performans ortaya koysa da İspanyol basını, yüksek maaş yükü sebebiyle Barcelona’nın sezon sonunda Polonyalı golcüyle yol ayrımına gidebileceğini belirtiyor...